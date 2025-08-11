Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

Las imágenes del hombre en una situación comprometedora sacaron más de una sonrisa a los usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok/ @michelcardenas07

Un video publicado en TikTok sacó más de una sonrisa a los usuarios de la popular red social. ¿Qué sucedió? Una cámara captó el preciso momento en que un hombre había ingresado a un baño y lo proyectó en las pantallas donde se presentaba un grupo de cumbia.

Así como lo lees. Un asistente a un evento musical pasó un bochornoso incidente durante la presentación de un grupo al ser sorprendido, mientras tenía un momento ‘privado’ en los servicios higiénicos del local.

Cámara proyecta imagen de hombre en situación engorrosa en el baño

A menudo, las personas acuden a lugares de diversión para pasar un momento agradable en compañía de amigos. Sin embargo, nadie imagina que les suceda algo extraordinario, como pasó con este hombre que se convirtió en viral en las redes sociales.

Todo marchaba bien hasta que de pronto se proyectó la imagen del hombre sentado sobre un inodoro. Como se mostró en el clip de @michelcardenas07, su compañero quiso jugarle una broma y abrió la puerta del baño justo cuando la cámara enfocaba la escena.

El hombre pasó un bochornoso momento al ser ampayado sentado en el baño y la cámara proyectó la imagen en la pantalla principal del concierto. Foto: composición LR/ TikTok/ @michelcardenas07

“Se pasan de fríos”, escribió un usuario en TikTok

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido y más de un usuario dejó su mensaje en la caja de comentarios. “Se pasan de fríos”, “Veneno para olvidarte”.

Los cantantes de la orquesta no notaron la curiosa escena y continuaron con su presentación, como si nada hubiera pasado. No obstante, el que no olvidará la experiencia es el hombre que fue sorprendido en el baño en una situación engorrosa.