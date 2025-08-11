HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Tendencias

Canguro finge desmayarse por hambre para conmover a turistas y que lo alimenten: "Denle un Oscar"

Luego de alimentarlo, los turistas descubrieron que el canguro estuvo fingiendo todo el tiempo, una acción que provocó la risa de todos los presentes. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@elespanolcom

Un canguro se ha vuelto 'famoso' en las redes sociales, especialmente en TikTok, luego de que protagonizara un divertido video donde finge desmayarse por hambre para conmover a un grupo de turistas. Ellos no dudaron en alimentar al mamífero originario de Australia, sin imaginar que abandonaría rápidamente el lugar cuando estuvo satisfecho.

El material audiovisual fue publicado por la cuenta El Español (@elespanolcom) el pasado 10 de agosto de 2025. Hasta el momento, el video tiene más de 205.000 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado acumular más de 12.800 "likes", 2400 compartidos y cientos de comentarios, cifras que siguen incrementándose con las horas.

PUEDES VER: Mujer usa bolsa para sostener su celular y ver videos mientras come en bus: "Exijo un tutorial", bromean usuarios

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron grabadas en Australia por un grupo de turistas que se acercaron a un canguro que parecía estar desfalleciendo por el hambre. Por ese motivo, decidieron acercarse para darle comida mientras lo grababan. Para sorpresa de todos, el animal aceptó el alimento, así que siguieron haciéndolo.

Como podrás apreciar en las imágenes, los turistas acercaban su mano a la boca del canguro, quien aceptaba la comida y seguía simulando estár demasiado débil para moverse. Luego de unos minutos alimentándolo, los turistas se llevaron una tremenda sorpresa, ya que todo había sido un engaño de parte del mamífero australiano.

Resulta que no estaba desfalleciendo, simplemente quería que lo alimenten y por eso fingió desmayarse. Una vez que tuvo el estómago lleno, el canguro se paró y se marchó del lugar, ante la atónita mirada de los turistas que lo habían alimentado. "Notamos que estaba perfectamente bien", declaró una mujer que estaba presente en ese momento.

PUEDES VER: Trabajadores del Metropolitano sacan a perrita que se metió a bus y en redes bromean "No pagó su pasaje"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes publicadas en TikTok no tardaron en volverse tendencia en varios países de Latinoamérica, como México, Perú, Argentina, Colombia, entre otros. Muchos de los usuarios que vieron el video no pudieron aguantar la risa con la astucia del canguro y se animaron a dejar un comentario sobre este gracioso incidente.

"Denle un Oscar", "Sabe actuar mejor que muchos actores profesionales", "Yo cuando reencarne en un canguro", "Perfectamente podría ser yo", "Quizás se le bajó la presión y necesitaba azúcar", "Algún humano le enseño a dar lástima para que lo alimenten", "Se parece a mi luego de una fiesta". Estos son algunos de los comentarios del video.

Notas relacionadas
Peruano compra una hamburguesa en conocido local de comida rápida, pero se desilusiona al ver lo que le entregaron: “No es igual a la foto”

Peruano compra una hamburguesa en conocido local de comida rápida, pero se desilusiona al ver lo que le entregaron: “No es igual a la foto”

LEER MÁS
Estudiantes protagonizan pelea en pleno baile de tinkus y usuarios reaccionan: “Es parte de la coreografía”

Estudiantes protagonizan pelea en pleno baile de tinkus y usuarios reaccionan: “Es parte de la coreografía”

LEER MÁS
Influencer olvida su cartera de S/10.000 en restaurante, se da cuenta 3 semanas después y se lo devuelven: ''Mi vida entera''

Influencer olvida su cartera de S/10.000 en restaurante, se da cuenta 3 semanas después y se lo devuelven: ''Mi vida entera''

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

Hombre es captado en momento 'privado' por las cámaras de un concierto de cumbia: "Se pasan de fríos"

LEER MÁS
Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

LEER MÁS
Hijo va a recoger a su madre a la universidad y reacción se vuelve viral: "Voy a salir, es fin de ciclo, no seas tumba la fiesta"

Hijo va a recoger a su madre a la universidad y reacción se vuelve viral: "Voy a salir, es fin de ciclo, no seas tumba la fiesta"

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS
Joven estadounidense se volvió viral en TikTok por viajar a Latinoamérica para ir al dentista: le salió más barato que en EE.UU.

Joven estadounidense se volvió viral en TikTok por viajar a Latinoamérica para ir al dentista: le salió más barato que en EE.UU.

LEER MÁS
Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

Peruana va de vacaciones a Cartagena y ambulantes la obligan a pagar más de S/600 por servicios que no pidió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota