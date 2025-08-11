Canguro finge desmayarse por hambre para conmover a turistas y que lo alimenten: "Denle un Oscar"

Un canguro se ha vuelto 'famoso' en las redes sociales, especialmente en TikTok, luego de que protagonizara un divertido video donde finge desmayarse por hambre para conmover a un grupo de turistas. Ellos no dudaron en alimentar al mamífero originario de Australia, sin imaginar que abandonaría rápidamente el lugar cuando estuvo satisfecho.

El material audiovisual fue publicado por la cuenta El Español (@elespanolcom) el pasado 10 de agosto de 2025. Hasta el momento, el video tiene más de 205.000 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado acumular más de 12.800 "likes", 2400 compartidos y cientos de comentarios, cifras que siguen incrementándose con las horas.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron grabadas en Australia por un grupo de turistas que se acercaron a un canguro que parecía estar desfalleciendo por el hambre. Por ese motivo, decidieron acercarse para darle comida mientras lo grababan. Para sorpresa de todos, el animal aceptó el alimento, así que siguieron haciéndolo.

Como podrás apreciar en las imágenes, los turistas acercaban su mano a la boca del canguro, quien aceptaba la comida y seguía simulando estár demasiado débil para moverse. Luego de unos minutos alimentándolo, los turistas se llevaron una tremenda sorpresa, ya que todo había sido un engaño de parte del mamífero australiano.

Resulta que no estaba desfalleciendo, simplemente quería que lo alimenten y por eso fingió desmayarse. Una vez que tuvo el estómago lleno, el canguro se paró y se marchó del lugar, ante la atónita mirada de los turistas que lo habían alimentado. "Notamos que estaba perfectamente bien", declaró una mujer que estaba presente en ese momento.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes publicadas en TikTok no tardaron en volverse tendencia en varios países de Latinoamérica, como México, Perú, Argentina, Colombia, entre otros. Muchos de los usuarios que vieron el video no pudieron aguantar la risa con la astucia del canguro y se animaron a dejar un comentario sobre este gracioso incidente.

"Denle un Oscar", "Sabe actuar mejor que muchos actores profesionales", "Yo cuando reencarne en un canguro", "Perfectamente podría ser yo", "Quizás se le bajó la presión y necesitaba azúcar", "Algún humano le enseño a dar lástima para que lo alimenten", "Se parece a mi luego de una fiesta". Estos son algunos de los comentarios del video.