Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Un video grabado en México se ha viralizado en las redes sociales, sobre todo en TikTok, debido a que muestra el momento exacto en que un pescador sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros. El incidente no solo sorprendió a los bañistas que estaban presentes, también a miles de cibernautas en Perú, Argentina, Colombia, España, entre otros países

Las imágenes fueron subidas a TikTok (y otras redes sociales) por varias cuentas de noticias, una de ellas fue 'La lista News' (@lalistanews). Hasta el momento, el video acumula más de 2.7 millones de reproducciones en la plataforma. Asimismo, cuenta con más de 165.500 'likes', 12.100 compartidos y miles de comentarios de usuarios sorprendidos.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron grabadas en la playa El Faro de Bucerías, ubicada en el municipio de Aquila, en el estado de Michoacán, en México. Como podrás ver en el video, un hombre salió del mar con un tiburón sobre sus hombros, ante la mirada de varios testigos, algunos de ellos incluso se acercaron a tocar el animal.

Un detalle curioso es que no se trataría de cualquier tiburón, sino de un tiburón tigre. Quizás no lo sepas, pero este tiburón, junto al blanco y el toro, son considerados como los más grandes y feroces del mundo. Pese a esto, el pescador no necesitó de ningún arpón o de una red para atrapar a la criatura marina que medía más de un metro.

Según detalla Milenio, un portal de noticias mexicano, no hay muchos detalles sobre este incidente, pero se especula que el pescador habría logrado atraparlo, debido a que el tiburón estaba muerto o herido de gravedad. A pesar de eso, el hombre se ha vuelto muy popular en redes sociales, donde destacan su fuerza para levantar al animal marino.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok y otras plataformas provocó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios sintieron pena por el destino del tiburón y afirmaron que lo mejor era devolverlo al mar. Otros, por el contrario, resaltaron la fuerza del pescador e incluso realizaron bromas, como que podría servir como ingrediente para un ceviche u otro platillo marino.

"El verdadero Aquaman", "Atraparon a Tralalero Tralalá", "¿Qué se sentirá tocar un tiburón?", "No es cualquier tiburón, es un tiburón tigre, uno de los más feroces", "Sale un buen ceviche", "Las historias que cuenta mi abuelo son así", "Seguro su esposa le dijo que le traiga un tiburón o le revisaba el celular". Estos son algunos de los comentarios del video.