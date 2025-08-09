HOYSuscripcion LR Focus

Trabajadores del Metropolitano sacan a perrita que se metió a bus y en redes bromean "No pagó su pasaje"

La simpática perrita fue retirada del bus del Metropolitano, ante la risa de varios pasajeros que bromearon pidiéndole que se vaya al final de la cola. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@allison9529

Un perrita se ha ganado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales, luego de que protagonizara un divertido video que se viralizó en TikTok. Las imágenes, grabadas en Perú, muestran el momento exacto en que trabajadores del Metropolitano bajan al animalito que había entrado a uno de los buses. Dicha escena provocó risas en todos los presentes.

El video fue publicado por la usuaria Allison (@allison9529) el pasado 08 de agosto de 2025. Aunque fue subido recientemente, ha conseguido superar los 750.400 vistas en la plataforma. De igual manera, cuenta con más de 87.300 "likes", 23.200 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría resaltando la amabilidad con que trataron a la perrita.

PUEDES VER: Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, el incidente ocurrió en la Estación Naranjal, ubicada en el distrito de Independencia. Al parecer, la perrita sería la mascota del lugar, ya que trae una ropita limpia que la mantiene abrigada del frío. Asimismo, no se enojó cuando uno de los trabajadores de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) la bajó del bus.

Como podrás apreciar en las imágenes, se habían formado largas colas para ingresar al bus del Metropolitano. Aunque ya no entraba ningún pasajero, eso no significaba que nadie más subiría a la unidad de transporte. Para sorpresa de todos los presentes, una perrita aprovechó la distracción de los trabajadores para meterse por la puerta central del vehículo.

Tras percatarse de que la perrita había entrado al bus, dos trabajadores del Metropolitano se acercaron al lugar y procedieron a bajarla, pero no de forma brusca, sino con mucha amabilidad, lo que fue aplaudido por los pasajeros y miles de usuarios en redes sociales. Al final del clip, se aprecia al animalito retirándose del lugar, mientras la unidad comenzaba a moverse.

PUEDES VER: Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales y fueron vistas por miles de personas, muchas de ellas no dudaron en dejar un comentario. Muchos felicitaron a los trabajadores del Metropolitano por tratar bien a la perrita, mientras que otros escribieron bromas, como que seguro no había pagado pasaje o que quiso colarse y la mandaron de vuelta al final de la cola.

"Seguro no pagó su pasaje", "La perrita: de mejores sitios me han botado", "Al menos la trataron con cuidado y delicadeza", "No me botaron, yo me salí, dijo la perrita", "Se coló porque quería llegar temprano al trabajo para mantener a sus bendiciones", "Lo que no sabían es que la perrita es la gerente de la estación". Estos son algunos de los comentarios del video.

