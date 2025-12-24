HOYSuscripcion LR Focus

Mujer se disfraza de árbol de Navidad para recibir a su esposo en el aeropuerto y redes estallan: "Baila, arbolito, baila"

Una mujer peruana sorprendió en el Aeropuerto Jorge Chávez al recibir a su esposo brasileño vestida como un árbol de Navidad, lo que inevitablemente generó muchas risas en el lugar.

Mujer sorprendió a su pareja vestida de árbol de Navidad.
Mujer sorprendió a su pareja vestida de árbol de Navidad.

Un momento inusual se vivió en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando una mujer sorprendió a su esposo, de nacionalidad brasileña, vestida como un árbol de Navidad. El hecho generó una situación divertida con el reportero de Latina, ya que no solo llamó la atención por su creatividad navideña, sino también por los comentarios de las usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en aplaudir y destacar el gesto de la peruana.

La sorpresa de la mujer peruana a su esposo brasileño

Mientras el reportero de Latina observaba cómo se encontraba la situación en el Aeropuerto Jorge Chávez durante las fechas navideñas, una mujer vestida de árbol de Navidad llamó la atención de propios y extraños por la creatividad que mostró con la finalidad de sorprender y recibir a su esposo, de nacionalidad brasileña.

PUEDES VER: Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

lr.pe

Cuando le preguntaron por qué decidió vestirse como un árbol de Navidad, la mujer respondió que suele ser ocurrente no solo con su esposo, sino también con su familia en fechas tan importantes como la Navidad. Además, sorprendió al revelar que llevan diez años como pareja y cinco años de casados, lo que generó una avalancha de comentarios en TikTok sobre la duración y la estabilidad de su matrimonio.

''Llevamos más de diez años y cinco años de casados. Yo soy así, siempre ocurrente y me gusta darle sorpresas a mi esposo y a mi familia. A pesar de que nos visto hace poco, quise sorprenderlo'', expresó, mientras era entrevistada por el reportero de Latina.

PUEDES VER: Mujer sorprende en Chachapoyas al dormir dentro de un ataúd tras quedar exhausta por bailar en una fiesta

lr.pe

La reacción de los usuarios en TikTok por la creatividad y ocurrencia de la mujer para sorprender a su esposo

La reacción de las personas usuarias no se hizo esperar y dejó en evidencia diversas posturas frente a la acción de la mujer. Muchos internautas aplaudieron su gesto de amor hacia su esposo, mientras que otros destacaron su faceta ocurrente en una fecha tan significativa como la Navidad. Entre los mensajes más leídos y comentados están: ''Baila, arbolito, baila", ''Cuando me enamoro, soy esa peligrosa'', ''¡Donde te dejen ser tú misma! Sin restricciones y críticas, ¡ahí es!, ''Tranquilamente, podría ser yo'', ''Una así y me vuelvo fiel'', ''Larga vida a los matrimonios felices''.

