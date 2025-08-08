HOYSuscripcion LR Focus

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

La joven que vive en el distrito de San Martín de Porres se llevó una gran sorpresa, luego de realizar este curioso hallazgo en el techo de su vecino. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@wen_j07

Imagina abrir la ventana de tu habitación para ver la calle, cuando de pronto captas una escena inesperada en el techo de tus vecinos. Aunque no lo creas, esto le sucedió a una joven que vive en Perú, quien no dudó en compartir las imágenes en TikTok sin imaginar que se viralizarían rápidamente en las redes sociales, debido a un curioso detalle.

El material audiovisual fue publicado por la usuaria Wen (@wen_j07) el pasado 07 de agosto de 2025. Aunque fue compartido recientemente, el video viral ha superado los 6900 reproducciones en la plataforma. De igual manera, posee más de 169 "me gusta" y 129 compartidos, cifras que están incrementándose rápidamente.

PUEDES VER: Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron grabadas en el distrito de San Martín de Porres, uno de los más populares de Lima y que está ubicado en la zona norte de la ciudad. La autora del video se llevó una gran sorpresa al notar este peculiar hallazgo, por lo que no dudó en subirlo a TikTok, donde rápidamente se volvió tendencia.

Como podrás apreciar en las imágenes, la joven comenzó a grabar la calle, enfocando principalmente las casas de sus vecinos más cercanos. De pronto, notó un objeto extraño en el techo de una vivienda de un solo piso. Al hacer zoom con su teléfono inteligente, la chica notó que se trataba, nada más y nada menos, que de un esqueleto.

Las imágenes desataron todo tipo de teorías entre los usuarios. Mientras algunos dejaron bromas, otros intentaron encontrar una explicación más lógica. Una de las hipótesis más repetidas fue que no era un esqueleto real, sino de una réplica utilizada por algún estudiante de medicina o, posiblemente, de una decoración anticipada para Halloween.

PUEDES VER: Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Por el momento, no hay muchos detalles sobre este video, ya que la usuarios no ha subido más videos al respecto; sin embargo, eso no impidió que los usuarios de TikTok dejaran distintos comentarios, muchos de ellos bastante ocurrentes, aunque hubo algunos que trataron de encontrar una explicación lógica del por qué había un esqueleto.

"Ojalá sea decoración de Halloween", "Preparando la decoración para el 31 de octubre", "Era el albañil que sigue esperando la cotización para hacer el segundo piso", "Solo está tomando el sol", "Seguro en esa casa vive un estudiante de Medicina Humana". Estos son algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en el video.

