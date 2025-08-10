Estos son algunos de los divertidos lugares que hay en la casa y han dejado bocabiertos a los usuarios. | Foto: Composición LR / instagram: thedailynelly

Estos son algunos de los divertidos lugares que hay en la casa y han dejado bocabiertos a los usuarios. | Foto: Composición LR / instagram: thedailynelly

De niños, todos soñamos con una casa fantástica: llena de colores, lugares de juegos y cuartos extravagantes. Pues, para unos hermanos en Estados Unidos, hicieron realidad este sueño. Mediante la cuenta de The Daily Nelly, hicieron un 'house tour' (recorrido) por cada rincón de la casa de uno de ellos, dejando maravillados a sus seguidores con la creatividad para decorar cada espacio.

El video muestra desde una habitación con temática disco, hasta una 'trampa' que te dirige a una piscina llena de cubo de espuma. En los comentarios se puede ver el entusiasmo de las personas que felicitan al hombre por su gran trabajo, ya que en su propia cuenta de TikTok documentó cómo fue que creo cada espacio. "Es la casa de ensueño de todos", dice una de los miles de buenas opiniones que dejaron en el video.

¿Cómo es la casa del video viral que la influencer recorre?

El video inicia con Nelly, saltando desde el segundo piso, ya que cuenta con un sistema de poleas que le permite bajar a la primera planta. Ahí, empieza la locura: lo que parece ser una máquina expendedora, en realidad es una entrada secreta que te lleva a una habitación totalmente plateada, propio del estilo 'disco'. Luego, encuentran otra puerta que, al jalarla, se le cae la manija, revelando que, si se pega a una pared, esta señala el camino hacia un cuarto temático de Blockbuster, llena de muchas cintas VHS.

Así, el recorrido continúa por más habitaciones de ensueño, como una palanca que te lleva a una piscina de objetos de espuma, una puerta infinita que es la entrada a una habitación en la que se puede escribir con calor y hasta dos puertas temáticas de series de comedia, 'Friends' y 'Seinfeld'. Finalmente, el recorrido termina con un laberinto de redes ubicado en el techo de sala, donde Nelly y su hermano Justin, despiden a sus seguidores de este video.

¿Quién creó la divertidad casa viral?

Justin Flom es el nombre del autor de esta casa tan creativa. Ha dedicado su cuenta de TikTok a buscar ingeniosas formas de remodelar su hogar y hacerlas más divertidas. Así, convirtió un agujero en la pared en una ingeniosa decoración de 'Hulk', el gigante verde Marvel. Uno de sus trabajos más reconocidos es el cuarto 'Penny Lane', cuyo piso está lleno de centavos ('penny' en inglés).

El video, que ya cuenta con más de 7 millones de likes en Instagram, se ha vuelto viral en todas las redes sociales a los que se ha subido. En TikTok, supera los 17 millones de vistas, con más de 7 mil comentarios Entre los comentarios que más destacan están la petición de que la casa se convierta en un museo y hasta bromeando con lo perdido que se sentirá un ladrón si intenta robarla.