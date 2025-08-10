Perú se presenta en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025: delegación nacional deslumbra en desfile de inauguración
La delegación peruana, conformada por 135 deportistas, tuvo como abanderados a Yasmin Silva y Lukas Eichhorn en el Estadio Defensores del Chaco.
- Evelyn Inga (35 kilómetros) y Mary Luz Andía (20 km) se bañan en oro en el Panamericano de Marcha Atlética
- Perú y Corea trabajan en el primer centro de inteligencia artificial para el deporte
El Team Perú desfiló con gran orgullo y emoción durante la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, evento que tuvo lugar en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay.
La delegación, compuesta por 135 deportistas, empezó a competir desde este sábado 9 hasta el 23 de agosto. Yasmin Silva, representante de natación, y Lukas Eichhorn, de esgrima, fueron los encargados de portar la bandera nacional, simbolizando el espíritu y la unidad del país en esta importante cita deportiva.
PUEDES VER: Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol
Así desfilaron los representantes de la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Foto: cortesía
Eichhorn, quien logró una medalla de bronce, expresó su profundo agradecimiento al señalar que "el honor de llevar la bandera quedará para toda mi vida". El atleta compartió que sus padres han estado siguiendo la transmisión a través de Panam Channel, destacando la intensa emoción que se siente en momentos como este. "Gracias al Perú por este honor, por compartir esta vivencia con atletas de toda América", añadió, reflejando su orgullo y la importancia de representar a su país en un evento de tal magnitud.
Por su parte, Silva expresó que "no puedo describir lo que se vive en este momento. Es un sueño, pero también una responsabilidad, ya que debemos dejar a Perú en lo más alto".
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura
La ceremonia contó con la destacada participación de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, así como de Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo. También estuvieron presentes Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano, y Federico Tong, presidente del Instituto Peruano del Deporte. Además, asistieron Manuel del Castillo, vicepresidente del COP, y María Martínez, directora de Operaciones de Lima 2027, entre otros importantes representantes del ámbito deportivo.