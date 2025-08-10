HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Llanos recuerda la vez que 'Cañita' le donó más de S/1.000 en TikTok: "Le escribí y le agradecí"

El periodista Fernando Llanos explicó cómo fueron sus inicios en TikTok y recordó cuando el popular influencer peruano, 'Cañita', entró a una de sus transmisiones en vivo y le donó más de S/1.000.

Fernando Llanos confiesa que no sabía inicialmente que significaba que 'Cañita' le mande un león en TikTok.
Fernando Llanos confiesa que no sabía inicialmente que significaba que 'Cañita' le mande un león en TikTok. | Foto: composición LR/@lapuraverdura_podcast

Fernando Llanos, reconocido por su larga trayectoria en la televisión, ha sabido reinventarse al dejar atrás las cámaras de TV y dar el salto a TikTok. Su carisma, estilo directo y su capacidad para narrar noticias con claridad lo han convertido en el periodista más seguido en esta plataforma china, con casi dos millones de suscriptores y más de 5.000 espectadores en sus transmisiones en vivo. Uno de ellos es el influencer peruano 'Cañita', quien en más de una ocasión ha interactuado con el comunicador enviando donaciones y regalos.

En una reciente entrevista con el podcast 'La pura verdad', Fernando Llanos comentó cómo fueron sus inicios en TikTok y cómo se tuvo que adaptar a las interacciones con el público. Allí, recordó la primera vez que recibió como regalo más de S/1.000 por parte del creador de contenido 'Cañita'.

Fernando Llanos revela cómo fue la primera vez que 'Cañita' le donó más de S/1.000 en TikTok

Según comentó Fernando Llanos, cuando inició en TikTok no sabía qué significaba las animaciones que le salían en su pantalla cuando realizaba transmisiones en vivo. "A mí me dijeron: 'Tú, coge el celular, presionas 'en vivo' y hablas'. Y eso es lo que yo hacía porque no realizaba contenido digital", detalló.

Sin embargo, en uno de sus lives, le llegó la imagen de un león, uno de los regalos más caros de la plataforma. Aunque él seguía sin entender qué significaba, señaló que fue el tiktoker 'Cañita' quien le entregó dicha donación, por lo que no dudó en escribirle y agradecerle por el detalle.

"Yo estaba sentado haciendo live y apareció un león. Y yo dije: 'hay que bonito es ese león' y después decía '¿y qué es un león?'. Los usuarios comenzaron a decirme: 'oye eso te lo ha mandado 'Cañita', él es tiktoker más importante del país. Recuerdo que entró, nos escribimos un par de frases. De ahí yo le escribí y le agradecí", comentó.

"Yo quisiera tener 10 centavos de lo que hace 'Cañita'. No económicamente, sino su gran capacidad de empatizar con la gente. El otro día a mí me preguntaban, en Arequipa, qué opinaba de 'Cañita' y pues creo que es un capo, porque es un chico joven, bien adaptado a las tecnologías digitales que ha conseguido transcender en este mundo digital y es peruano. Eso hay que aplaudirlo", señaló.

¿Cuánto vale un león en TikTok?

Entre los regalos más costosos de los live de TikTok se encuentra el león. En monedas de la plataforma esta cuesta 29.999 monedas que equivalen cerca de US$ 349.99. Esto en soles sería un aproximado de S/1237.86.

Fernando Llanos descarta regresar a la TV peruana tras impresionante incursión en las redes: "Soy feliz aquí"

Fernando Llanos descarta regresar a la TV peruana tras impresionante incursión en las redes: "Soy feliz aquí"

Fernando Llanos revela que América TV lo mandó a trabajar 2 días después de cremar a su madre: "Estaba destruido"

Fernando Llanos revela que América TV lo mandó a trabajar 2 días después de cremar a su madre: "Estaba destruido"

Fernando Llanos se burla de "menú de S/10" de Dina Boluarte y hace la prueba: "La cena es tu problema"

Fernando Llanos se burla de "menú de S/10" de Dina Boluarte y hace la prueba: "La cena es tu problema"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

