Estadounidense que vive en España se queja de que no pueden dormir con aire acondicionado: "En EE.UU. lo tenemos 24 horas"

El uso del aire acondicionado en España ha generado un debate cultural, especialmente entre los extranjeros que provienen de países como Estados Unidos. El país norteamericano es conocido por mantenerlo encendido 24/7. Esto ha sorprendido a muchos, como lo muestra el caso de una estadounidense que reside en Sevilla, quien planteó su asombro en TikTok.

El contraste en los hábitos de uso del aire acondicionado tiene varias explicaciones, desde las diferencias en el diseño de las viviendas hasta las creencias culturales sobre los efectos del aire frío. El hecho generó debate en la red social china.

Estadounidense se pregunta en TikTok: ¿Por qué los españoles no usan el aire acondicionado?

El aire acondicionado es una herramienta esencial durante los calurosos días de verano, pero su uso ha generado un debate cultural entre los españoles y los estadounidenses.

Una joven estadounidense, residente en Sevilla, expresó su asombro en un vídeo viral publicado en TikTok, en el que cuestionaba por qué en España no es común dormir con el aire acondicionado encendido.

“Soy una americana viviendo en España y necesito que me expliquéis por qué no podéis dormir con el aire acondicionado puesto. En Estados Unidos lo tenemos encendido 24/7. ¿Puede alguien explicármelo?”, preguntó en su vídeo, el cual desató una ola de respuestas en redes sociales.

La pregunta de esta joven sorprendió a muchos, ya que en España no es habitual dejar el aire acondicionado funcionando toda la noche. Los usuarios explicaron que, además del costo energético, en España persiste la creencia de que dormir con el aire acondicionado puede provocar resfriados, dolor de garganta o rigidez muscular.

Esta diferencia cultural ha desconcertado a varios visitantes extranjeros, quienes suelen encontrar en los hogares españoles un uso más limitado del aire acondicionado en comparación con lo que experimentan en los Estados Unidos.

¿Cuál es la razón por la que los españoles no usan el aire acondicionado?

En Estados Unidos, el aire acondicionado es considerado una necesidad básica y es común en casi todos los hogares, oficinas y medios de transporte, manteniendo temperaturas agradables incluso en pleno verano.

En cambio, en España, el uso del aire acondicionado está más restringido, en parte debido a las características de las viviendas, muchas de las cuales están diseñadas para aprovechar la ventilación natural. Las persianas y ventanas abiertas por la noche permiten que el aire fluya y ayude a mitigar el calor.

Además, la cultura española favorece una mayor adaptación al calor mediante el uso de estas técnicas tradicionales, mientras que los hogares en Estados Unidos suelen contar con sistemas de aire acondicionado centralizados y constantes.

Otra creencia popular en España es que el empleo continuo del aire acondicionado durante la noche puede "poner malo" a quien lo usa, una noción que ha calado profundamente en la sociedad.

Aunque no hay consenso médico sobre este tema, la sensación de que el aire frío puede ser perjudicial ha generado hábitos muy distintos a los de otros países. Este contraste cultural se refleja también en otros aspectos de la vida cotidiana, como los horarios de las comidas, el ritmo pausado de vida en España y las diferencias en el tamaño de las viviendas y los electrodomésticos.