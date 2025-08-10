HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     
USA

Famoso youtuber estaba transmitiendo en vivo, pero fue asesinado junto a su esposa en Las Vegas: el ataque quedó registrado en video

El youtuber Finny Da Legend y su esposa fueron asesinados en Las Vegas (Estados Unidos). El presunto atacante sería SinCity-MannyWise.

Finny Da Legend y su esposa murieron baleados en Las Vegas.
Finny Da Legend y su esposa murieron baleados en Las Vegas. | Composición LR

La noche de Las Vegas se tiñó de tragedia cuando el youtuber Finny Da Legend y su esposa, Tanisha Finley, fueron asesinados a balazos en plena vía pública mientras transmitían en vivo.

El ataque, ocurrido frente al hotel Bellagio, quedó registrado en video y conmocionó a miles de seguidores que presenciaban la transmisión.

PUEDES VER: El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

lr.pe

Finny Da Legend y Tanisha Finley fueron asesinados en Las Vegas

El youtuber Finny Da Legend grababa escenas de la vida nocturna en Las Vegas, cuando Tanisha Finley gritó al percatarse de la presencia de un hombre.

En las imágenes, que luego fueron retiradas de la cuenta original, se observa el momento en que el agresor saca un arma y dispara contra Finny Da Legend. El ataque ocurrió la noche del domingo 8 de junio.

Según las autoridades, el presunto atacante sería Manuel Ruiz, conocido en internet como SinCity-MannyWise, con quien la pareja mantenía una disputa previa por supuesta infracción de derechos de autor. La Policía de Las Vegas confirmó que Ruiz se entregó voluntariamente y enfrenta dos cargos de homicidio.

PUEDES VER: Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

lr.pe

¿Qué pasó después del doble homicio en Las Vegas?

Medios internacionales reportaron que la tensión entre ambos creadores de contenido había aumentado en los últimos meses. Según los informes, Ruiz ya había amenazado a Finny en varias ocasiones.

"En este momento creemos haber identificado al sospechoso y que se trata de un incidente aislado, sabiendo que él y la víctima habían tenido previamente algún tipo de conflicto a través de diversas plataformas de redes sociales", señaló la Policía de Las Vegas.

La Policía Metropolitana continúa recopilando pruebas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. El canal de YouTube de Manuel Ruiz fue eliminado. La principal hipótesis apunta a un ataque motivado por una disputa digital que derivó en un doble homicidio.

Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

LEER MÁS
Influencer irlandesa es hallada muerta en lujoso yate en Los Hamptons, Nueva York: testigos aseguran que escucharon gritos

Influencer irlandesa es hallada muerta en lujoso yate en Los Hamptons, Nueva York: testigos aseguran que escucharon gritos

LEER MÁS
Concierto de Shakira en California criticado por no ser inclusivo para personas con discapacidad: “Tuve que cargar a mi hija”

Concierto de Shakira en California criticado por no ser inclusivo para personas con discapacidad: “Tuve que cargar a mi hija”

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

LEER MÁS
Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que "más de un millón" de inmigrantes se fueron por su cuenta de EE UU

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que "más de un millón" de inmigrantes se fueron por su cuenta de EE UU

LEER MÁS
Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

LEER MÁS
Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

USA

Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que "más de un millón" de inmigrantes se fueron por su cuenta de EE UU

Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota