Finny Da Legend y su esposa murieron baleados en Las Vegas. | Composición LR

Finny Da Legend y su esposa murieron baleados en Las Vegas. | Composición LR

La noche de Las Vegas se tiñó de tragedia cuando el youtuber Finny Da Legend y su esposa, Tanisha Finley, fueron asesinados a balazos en plena vía pública mientras transmitían en vivo.

El ataque, ocurrido frente al hotel Bellagio, quedó registrado en video y conmocionó a miles de seguidores que presenciaban la transmisión.

Finny Da Legend y Tanisha Finley fueron asesinados en Las Vegas

El youtuber Finny Da Legend grababa escenas de la vida nocturna en Las Vegas, cuando Tanisha Finley gritó al percatarse de la presencia de un hombre.

En las imágenes, que luego fueron retiradas de la cuenta original, se observa el momento en que el agresor saca un arma y dispara contra Finny Da Legend. El ataque ocurrió la noche del domingo 8 de junio.

Según las autoridades, el presunto atacante sería Manuel Ruiz, conocido en internet como SinCity-MannyWise, con quien la pareja mantenía una disputa previa por supuesta infracción de derechos de autor. La Policía de Las Vegas confirmó que Ruiz se entregó voluntariamente y enfrenta dos cargos de homicidio.

¿Qué pasó después del doble homicio en Las Vegas?

Medios internacionales reportaron que la tensión entre ambos creadores de contenido había aumentado en los últimos meses. Según los informes, Ruiz ya había amenazado a Finny en varias ocasiones.

"En este momento creemos haber identificado al sospechoso y que se trata de un incidente aislado, sabiendo que él y la víctima habían tenido previamente algún tipo de conflicto a través de diversas plataformas de redes sociales", señaló la Policía de Las Vegas.

La Policía Metropolitana continúa recopilando pruebas, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. El canal de YouTube de Manuel Ruiz fue eliminado. La principal hipótesis apunta a un ataque motivado por una disputa digital que derivó en un doble homicidio.