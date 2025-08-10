HOYSuscripcion LR Focus

Chechito rompe su silencio y se pronuncia tras acusaciones de Leslie Shaw en polémico video: "Sé su incomodidad"

Chechito respondió en televisión a las críticas de Leslie Shaw, quien lo acusó de usar ropa “fake” y dejó entrever un romance que él mismo mencionó semanas atrás.

Chechito rompe su silencio y se pronuncia tras acusaciones de Leslie Shaw en polémico video. Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram
Chechito rompe su silencio y se pronuncia tras acusaciones de Leslie Shaw en polémico video. Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram | Foto: Composición LR/captura YouTube/captura Instagram

El cantante de chicha Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, utilizó la pantalla de 'El reventonazo de la Chola' para responder a las duras declaraciones de Leslie Shaw. La cantante había señalado que el intérprete usaba ropa de marcas reconocidas, pero no original, además de cuestionar su comportamiento tras insinuar un vínculo sentimental entre ambos.

Durante la entrevista emitida el sábado 9 de agosto, Ernesto Pimentel, en su personaje de La Chola Chabuca, le consultó directamente sobre la controversia con la ‘gringa’. Chechito reconoció que los comentarios lo incomodaron, pero recalcó que la apariencia no define a una persona. “La ropa no hace a la persona. Si al final le molesta, yo decido en qué gastar mi dinero”, expresó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro lucen más unidos que nunca en fiesta de Ana Paula Consorte tras revelaciones de Chechito

lr.pe

Chechito responde a las críticas de Leslie Shaw

En el diálogo, Chabuca recordó que Shaw no solo cuestionó su vestimenta, sino que también insinuó que el cantante “no fue muy varón” al no desmentir la supuesta relación entre ellos. Frente a esto, Romero sostuvo que evitó dar mayor importancia a las acusaciones, aunque consideró que hablar de la ropa de alguien “es algo bajo”.

Consultado sobre un posible contacto en vivo con Leslie, el artista admitió que no sabría cómo reaccionaría ella. “Sé su incomodidad y no sé cuál vaya a ser su reacción, pues ya muchos conocemos el carácter de Leslie. No me sorprendería que me vaya a faltar el respeto o simplemente me ignore”, afirmó.

PUEDES VER: Filtran chats de ‘El Prefe’, novio de Leslie Shaw, donde amenaza a influencer: 'A ver si te doy dos cachetadas'

lr.pe

Polémica de 'El Prefe', novio de Leslie Shaw

La controversia entre ambos se originó luego de que Chechito dejara entrever que había mantenido un romance con Leslie Shaw, algo que la cantante negó públicamente. Este hecho motivó también la reacción de su pareja, ‘El Prefe’, quien, según Chechito, llegó a generar un ambiente de amenaza tras el cruce de declaraciones.

El intérprete de chicha aseguró que se disculpó de forma privada con Shaw y que la conversación se dio en buenos términos. “Yo le pedí disculpas por interno y eso quedó claro. Sí, me habló de lo más tranquilo, pero sus estados decidieron que se arme todo esto. Qué mal, pero ya está, no puedo hacer más”, indicó.

