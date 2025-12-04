HOYSuscripcion LR Focus

Perrito vence el cáncer y su dueño lo celebró con emotivo paseo en su auto: "Lo logró, mi mejor amigo"

Can llamado Magnus se viralizó en redes sociales tras superar el cáncer y conductores le dedicaron bocinazos.

"El mundo que anhelo se ve así", describieron usuarios.
"El mundo que anhelo se ve así", describieron usuarios. | Foto: composición LR/ triannacamilo/Instagram

Un perrito llamado Magnus se viralizó en las redes sociales después de superar el cáncer y recibir un emotivo homenaje de su dueño en las calles de Colombia. Camilo Triana, su cuidador, compartió en Instagram un video donde mostró cómo decoró su auto con mensajes celebrando la recuperación de su mejor amigo. También adornó el vehículo con globos morados y llevó a su mascota en el asiento trasero durante un paseo muy especial.

Perrito que venció el cáncer y conmovió a usuarios de Colombia

La escena captó la atención de quienes pasaban por la zona, quienes no dudaron en reaccionar al conmovedor gesto. Se escuchó bocinazos, aplausos, saludos y palabras de apoyo acompañaron al auto mientras avanzaba.



En su publicación de Instagram, Camilo escribió un mensaje lleno de emoción, expresando su amor por Magnus y la alegría de verlo vencer una enfermedad que les causó tanto miedo y lágrimas.

"Te amo Magnus. Hoy, después de tanto miedo y tantas lágrimas, puedo decir con el corazón lleno que lo logró, mi mejor amigo ha vencido el cáncer. Ojalá todos tengan en sus vidas un Magnus, que irradie luz cada paso y les demuestre lo que es la determinación y la fortaleza", describió en redes sociales.



La historia de Instagram acumuló cientos de visualizaciones y comentarios de usuarios conmovidos por la fortaleza del perrito. "Yo estoy llorando, tú estás llorando, todos estamos llorando", "El mundo que anhelo se ve así", "Felicidades a tu perrito", "Mucha salud para Magnus", describieron cibernautas.

