Captan a hombre trasladando en su lancha un camión de Coca Cola por el rio y redes estallan: "Llegó a más sitios que el sistema de salud"

La peculiar forma que empleó el hombre para transportar un camión de Coca Cola de un lado del río al otro. El video es tendencia en TikTok y usuarios aplaudieron la originalidad de la empresa por llevar sus productos a lugares remotos.

El camión de Coca Cola se trasladó de un lado del río a otro sobre un bote.
El camión de Coca Cola se trasladó de un lado del río a otro sobre un bote. | Foto: composición LR/TikTok/@recinos_________hammy

La originalidad de un hombre se ha vuelto viral en TikTok luego de que este usara su lancha como medio de transporte para llevar un camión de Coca Cola, popular marca de gaseosa. El video captado por un testigo, se muestra al vehículo de la empresa, junto a los conductores, sobre la embarcación, mientras era trasladado a otra parte del río ante la falta de carretera.

Las imágenes captaron la atención de los usuarios, en redes sociales, desatando una ola de comentarios. Mientras unos señalaban la creatividad de Coca Cola por hacer llegar sus productos a lugares casi inaccesibles, otros quedaban sorprendidos por la hazaña y la capacidad del bote para sostener el camión.

Hombre usa su bote para trasladar camión Coca Cola al otro lado del río

A falta de carretera, dos trabajadores de Coca Cola pidieron la ayuda de un hombre para usar su lancha y trasladar el camión al otro lado del río. En el video publicado por la cuenta de TikTok @recinos_________hammy se puede ver cómo los empleados de la marca se encuentran dentro del vehículo mientras que el bote mecánico los transportaba sin ningún inconveniente.

El peculiar momento captó la atención de cientos de usuarios, quienes bromearon por la facilidad que tiene la marca de llegar hasta lugares remotos de la ciudad.

"Ni el gobierno se atrevió a tanto", "Coca Cola le pone más ganas a llegar a lugares remotos que el gobierno", "Los de Coca Cola: 'de que llegamos, llegamos", "El gobierno no puede traer recursos porque no hay carreteras, pero Coca Cola buscan cómo llegar sin pretexto", "El verdadero, cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar", "Coca Cola lleva productos a donde el gobierno no lleva medicamentos", "Coca Cola llegó a más sitios que el sistema de salud", "Los de Coca Cola: 'la que puede, puede, y la que no ...", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

