Sacerdote señala que 'señal de la cruz' se realiza tocándose la frente, pecho y los hombros de izquierda a derecha. | Foto: composición LR / TikTok

Un sacerdote en TikTok se hizo viral al explicar la razón detrás de hacer la ‘señal de la cruz’ al persignarse. Según la cuenta Criterio Cristiano, esto significa que “Dios ha venido del cielo a la tierra” representando la encarnación y cabeza de la Santísima Trinidad. Ante el detalle, usuarios reaccionaron comentando que “Aprendí más con este vídeo que en mi catequesis”.

El clip, que ya ha acumulado más de 329 mil ‘me gusta’ y casi 4 millones de visualizaciones, incluso ha demostrado los pasos que se deben de seguir para realizar correctamente el rezo. El sacerdote destaca que, aunque no lo parezca, todo tiene un porqué espiritual.

Sacerdote tiktoker muestra cómo se debe de hacer ‘la señal de la cruz’ al persignarse

Un sacerdote en TikTok mostró que ‘la señal de la cruz’ se empieza con un toque en la frente y luego baja al pecho, esto representando a Cristo que se manifiesta en el corazón. Después, la mano se dirige de izquierda a derecha porque “Cristo venció a la muerte y que por tal motivo surgió a la derecha del Padre”.

Además, señaló que antiguamente la mano iba con los tres primeros dedos juntos haciendo alusión a la Santísima Trinidad, luego el anular y el meñique se escondían en la palma para plasmar la naturaleza humana y divina de Jesús. Actualmente, solo se coloca la mano en los puntos mencionados.

Usuarios en TikTok reaccionaron ante el significado de realizar ‘la señal de la cruz’

Ante el vídeo del sacerdote explicando el significado de ‘la señal de la cruz’, usuarios recalcaron que aprendieron más con la manera didáctica del clip. En los comentarios, incluso respondió a la incógnita de “¿Por qué se besan los dedos luego de persignarse?”. “Es un símbolo de piedad como si tuvieras una estampa en la mano”, agregó.

Por otro lado, señaló que esta señal conecta a los católicos y cristianos con su bautizo ya que “Esta es la fórmula que nos conecta y nos hace regenerar a la vida eterna”.