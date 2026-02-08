HOYSuscripcion LR Focus

Indeci anuncia convocatoria laboral en Lima y regiones con sueldos de hasta S/9.000: así puedes postular

Los puestos de trabajo incluyen diversos perfiles, desde cargos administrativos hasta técnicos. Interesados pueden revisar detalles en el portal del Indeci.

El Indeci abre convocatorias para 21 puestos bajo la modalidad CAS, disponibles en Lima y diversas regiones.
El Indeci abre convocatorias para 21 puestos bajo la modalidad CAS, disponibles en Lima y diversas regiones.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició un nuevo proceso de contratación pública bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), habilitando convocatorias de trabajo para el año 2026. Estas vacantes se distribuyen entre Lima y diversas regiones del país, contemplando perfiles técnicos, profesionales y operativos, de acuerdo con las necesidades institucionales de sus distintas áreas orgánicas.

Esta etapa se desarrolla conforme al Decreto Legislativo N.° 1057 y se encuentra disponible a través del portal institucional del Indeci, donde los postulantes pueden acceder a las bases, cronogramas y resultados de cada etapa. Las convocatorias establecen requisitos específicos, montos remunerativos y plazos definidos, siendo indispensable la revisión detallada de cada aviso antes de presentar la postulación.

lr.pe

Indeci: puestos disponibles, perfiles solicitados y remuneraciones ofrecidas

Las convocatorias CAS del Indeci abarcan cargos administrativos, técnicos y especializados. Entre las posiciones ofertados se encuentran analistas, asistentes administrativos, especialistas en recursos humanos, inversiones, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, así como técnicos en enfermería y conductores con licencia profesional.

Los perfiles solicitados varían según la necesidad del cargo, incluyendo desde secundaria completa y formación técnica superior hasta grados de bachiller y títulos universitarios en carreras como Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho, Trabajo Social y afines. Las remuneraciones mensuales oscilan aproximadamente entre S/ 2.435 y S/ 9.000, dependiendo del nivel de responsabilidad, formación requerida y funciones asignadas. A continuación, te presentamos las descripciones publicados en la web oficial de la entidad.

Número de contrato CAS: 021-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista en Gestión de Archivo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato bajo modalidad CAS por suplencia para desempeñarse en Lima. Remuneración mensual de S/ 4.500.

Número de contrato CAS: 020-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente Administrativo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Vacante CAS para labores administrativas en Lima. Sueldo mensual de S/ 3.500.

Número de contrato CAS: 019-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Especialista en Inversiones
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Convocatoria CAS dirigida a profesionales para funciones de seguimiento de inversiones en Lima. Remuneración de S/ 7.435 mensuales.

Número de contrato CAS: 018-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Coordinador
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS por suplencia para labores de coordinación administrativa en Lima. Sueldo mensual de S/ 9.000.

Número de contrato CAS: 017-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista en Integridad
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Plaza CAS para funciones administrativas en Lima. Remuneración mensual de S/ 4.000.

Número de contrato CAS: 016-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista de Verificación, Evaluación y Seguimiento
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS para actividades de verificación y seguimiento de proyectos en Lima. Sueldo de S/ 4.500.

Número de contrato CAS: 015-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Conductor de Alta Dirección
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Vacante CAS para conducción de vehículo oficial en Lima. Remuneración mensual de S/ 3.235.

Número de contrato CAS: 014-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Conductor con licencia AIIB
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS para conducción de vehículos institucionales en Lima. Sueldo mensual de S/ 2.435.

Número de contrato CAS: 013-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente de Servicios Generales
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Plaza CAS para apoyo administrativo y técnico en Lima. Remuneración de S/ 3.000 mensuales.

Número de contrato CAS: 012-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente Administrativo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Convocatoria CAS para labores administrativas en Lima. Sueldo mensual de S/ 3.435.

Número de contrato CAS: 011-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista Administrativo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS para funciones administrativas en Moquegua. Remuneración mensual de S/ 4.000.

Número de contrato CAS: 010-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente Técnico Administrativo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Vacante CAS para apoyo administrativo en Lima. Sueldo mensual de S/ 3.500.

Número de contrato CAS: 009-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente Archivístico
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS para ordenamiento documental en Lima. Remuneración mensual de S/ 3.435.

Número de contrato CAS: 008-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente Administrativo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Plaza CAS para apoyo administrativo en Ayacucho. Sueldo de S/ 3.435 mensuales.

Número de contrato CAS: 007-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista en Gestión del Riesgo de Desastres Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Convocatoria CAS para funciones técnicas en Ucayali. Remuneración mensual de S/ 3.935.

Número de contrato CAS: 006-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Especialista en Bienestar Social
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS para labores especializadas en Lima. Sueldo mensual de S/ 5.735.

Número de contrato CAS: 005-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Plaza CAS para funciones de seguridad laboral en Lima. Remuneración de S/ 4.235 mensuales.

Número de contrato CAS: 004-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Técnico(a) en Enfermería
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Convocatoria CAS para atención de salud ocupacional en Lima. Sueldo mensual de S/ 3.935.

Número de contrato CAS: 003-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Especialista en Recursos Humanos
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Contrato CAS para gestión de recursos humanos en Lima. Remuneración mensual de S/ 7.500.

Número de contrato CAS: 002-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Asistente Administrativo
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Vacante CAS para apoyo administrativo en Lima. Sueldo mensual de S/ 3.235.

Número de contrato CAS: 001-2026-INDECI
Puesto de trabajo: Analista en Control de Asistencia
Descripción (sueldo y en dónde se ofrece): Plaza CAS para control y registro de asistencia del personal en Lima. Remuneración mensual de S/ 4.435.

Convocatoria laboral de Indeci: cómo postular los 21 contratos CAS vigentes en 2026

Para participar en alguno de los procesos CAS, los interesados deben descargar obligatoriamente la ficha de postulación y los formatos de declaraciones juradas habilitados en la plataforma institucional. Estos documentos deben ser completados y enviados junto con la documentación sustentatoria, conforme a los requisitos mínimos indicados en las bases.

El expediente de postulación debe presentarse en copia simple, debidamente foliado y dentro del plazo establecido en el cronograma. Además, el correo electrónico de envío debe consignar correctamente en el asunto los apellidos y nombres del postulante, así como el número de la convocatoria CAS a la que se postula, siguiendo estrictamente las indicaciones señaladas.

Indeci precisó que es responsabilidad exclusiva del postulante verificar los resultados parciales y finales de cada etapa del proceso, los cuales se publican únicamente en el portal web institucional.

Plazos, documentación requerida y pasos para postular correctamente

Las convocatorias vigentes iniciaron el 2 de febrero de 2026 y mantienen como fecha límite de postulación el 13 de febrero, según el cronograma general informado. No obstante, algunas consignan fechas específicas para el cierre del proceso, por lo que se recomienda revisar cada aviso de manera individual.

En el caso de los postulantes que resulten ganadores, deberán presentar documentación adicional, como la ficha de datos personales, declaraciones juradas complementarias y el formato de cuenta de ahorro, todos disponibles para descarga en la misma plataforma. El Indeci reiteró la importancia de leer íntegramente las bases en formato PDF, ya que en ellas se detallan las condiciones contractuales, anexos y disposiciones aplicables al proceso.

Finalmente, la entidad recordó que solo se aceptarán expedientes enviados dentro de la fecha y hora establecidas, descartándose automáticamente aquellos que no cumplan con este requisito administrativo.

