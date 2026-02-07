HOYSuscripcion LR Focus

Run Run, el zorro andino rescatado en Lima, tiene pareja y forma una familia con tres crías en Cajamarca

Desde su arribo a la Granja Porcón, el zorro andino se ha consolidado como un símbolo del turismo local. Por ello, se reforzó el área de Run Run para resguardar a los nuevos integrantes.

Luego de cuatro años de su llegada, el famoso zorro andino formó una familia
Luego de cuatro años de su llegada, el famoso zorro andino formó una familia | Composición LR | Andina

El conocido Run Run formó un linaje junto a una hembra de su misma especie, la ‘Huanuqueña’, con quien tuvo tres pequeños tras permanecer cuatro años en el recinto ubicado en Cajamarca. Hace apenas dos meses nacieron los pequeños, que permanecen refugiados en una guardería habilitada dentro del amplio espacio destinado a la especie.

El equipo del establecimiento logró registrar a las crías, que se encuentran en buen estado de salud, al igual que sus progenitores, quienes les brindan la protección necesaria. Cabe destacar que este acontecimiento ha sorprendido a los encargados del atractivo natural luego de ver al zorro andino trasladar a uno de los cachorros en la boca. No obstante, no se descarta que el número total sea cuatro.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con Run Run, el zorrito que generó revuelo al ser vendido como pastor alemán en Lima y trasladado a un zoológico de Cajamarca?

La pareja de Run Run tras su llegada a la granja

Pedro Chilón Quispe, responsable del área de Turismo de la granja, contó a la Agencia Andina que, tras el ingreso de Run Run al lugar, se le asignó una compañera. Aunque al principio ambos no se llevaban bien y solían enfrentarse, con el tiempo lograron establecer un vínculo más estrecho. En diciembre pasado, el personal observó la presencia de los cachorros, marcando así un nuevo episodio en su convivencia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El ejemplar fue trasladado a Cajamarca en marzo de 2022, luego de haber sido rescatado en noviembre de 2021 en el distrito limeño de Comas, gracias a la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Desde entonces, ha sido uno de los principales atractivos del espacio ecológico, donde especialistas monitorean regularmente su comportamiento y bienestar.

PUEDES VER: Zorro causa alarma en Ate tras ataque a animales de corral y vecinos lo apodan 'Run Run 2': "Pensamos que era un perro"

El ambiente donde está el zorro andino

La pareja vive en un recinto de 140 metros cuadrados que cuenta con un dormidero y un área protegida del sol. El entorno replica las condiciones de su hábitat natural, lo cual facilita su adaptación. Ambos fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Chilón Quispe subrayó la urgencia de mejorar el cerramiento del sector para evitar que los pequeños se escapen. “Observamos a Run Run llevando a uno de los zorritos en su boca, algo que nos sorprendió, ya que no habíamos presenciado un comportamiento similar antes. Es comparable a lo que hace una gata”, indicó.

También afirmó que la Granja Porcón cuenta con los medios necesarios para asegurar la atención y alimentación de esta nueva camada. “Por el momento, permanecen juntos; los pequeños son alimentadas por su madre y están bien cuidadas”, añadió. Asimismo, anticipó que los visitantes que lleguen durante el próximo carnaval mostrarán gran interés por conocer a la familia del célebre animal.

¿Qué pasó con Run Run, el zorrito que generó revuelo al ser vendido como pastor alemán en Lima y trasladado a un zoológico de Cajamarca?

¿Qué pasó con Run Run, el zorrito que generó revuelo al ser vendido como pastor alemán en Lima y trasladado a un zoológico de Cajamarca?

Zorro causa alarma en Ate tras ataque a animales de corral y vecinos lo apodan 'Run Run 2': "Pensamos que era un perro"

Zorro causa alarma en Ate tras ataque a animales de corral y vecinos lo apodan 'Run Run 2': "Pensamos que era un perro"

Caso zorrito Run Run: mantener animales silvestres en los zoológicos sería un espectáculo de sufrimiento

Caso zorrito Run Run: mantener animales silvestres en los zoológicos sería un espectáculo de sufrimiento

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

