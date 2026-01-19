HOYSuscripcion LR Focus

Al menos 12 muertos y 400 damnificados por huaicos en temporada de lluvias en Perú, según Indeci

El Gobierno declaró estado de emergencia en 525 distritos del país, abarcando regiones de la costa y sierra, debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Las intensas lluvias en Perú han causado la muerte de al menos 12 personas y dejado entre 350 y 400 damnificados, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Las intensas lluvias en Perú han causado la muerte de al menos 12 personas y dejado entre 350 y 400 damnificados, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). | Composición LR

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas, acompañadas de huaicos y deslizamientos, han provocado la muerte de al menos 12 personas en diferentes regiones del país, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El jefe de la entidad, Luis Arroyo, señaló a América que los decesos se produjeron en zonas como Songos, Caravelí y Perené, siendo esta última una de las más afectadas por los deslizamientos de tierra.

El impacto de las lluvias también ha dejado entre 350 y 400 personas damnificadas, muchas de ellas tras perder sus viviendas o pertenencias. Según el reporte oficial, varios tramos de carreteras continúan bloqueados, lo que complica el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

525 distritos en estado de emergencia y agronomía afectada

Frente al riesgo por las lluvias intensas y el desborde de ríos, el Gobierno declaró en estado de emergencia a 525 distritos del país. La medida comprende regiones de la costa y la sierra como Lima, Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Moquegua.

Las precipitaciones también vienen generando perjuicios en la actividad agrícola y ganadera, especialmente en zonas altoandinas de Cajamarca, Tacna, Arequipa y Huancavelica, donde se reportan daños en cultivos y pastizales.

Riesgo real en temporada de lluvias

Más de tres millones de personas viven en zonas de riesgo alto y muy alto frente a inundaciones, huaicos y deslizamientos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Cada año, durante los meses de verano, se activan alertas en los mismos puntos críticos. Sin embargo, la población continúa expuesta y la respuesta del Estado se concentra en acciones de contingencia (como declarar en estado de emergencia), dejando de lado la prevención estructural que permitiría reducir pérdidas humanas y materiales.

