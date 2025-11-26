El salario pretendido por los peruanos que buscan empleo registró un incremento de 1,97% en octubre si se compara con el mes anterior, según informó Bumeran en su reciente reporte Index del Mercado Laboral. De esta manera, la remuneración promedio requerida por los trabajadores se ubicó en S/3.379, lo cual evidencia además un incremento de 6,78% en términos interanuales.

Entre enero y octubre de este año, se produjo un aumento del 3,80%, superando la inflación acumulada en el mismo periodo (1,15%). Según Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, los puestos como Dirección de Obra, Administración de Seguros y Topografía lideraron las demandas en sus diferentes niveles de seniority -experiencia y habilidad de un profesional de carrera-.

“Los resultados del último Index indican que las expectativas salariales de los peruanos continúan fortalecién­dose. En octubre, la pretensión salarial promedio alcanzó los S/3.379, con un aumento de 1.97% respecto al mes anterior. Este comportamiento muestra que los talentos están valorando sus capacidades y experiencia, impulsando ajustes salariales”, indicó Tala.

Bumeran: estos son los empleos con mejores salarios

El estudio de Bumeran detalla que los tres niveles de seniority incrementaron sus expectativas salariales. En octubre, los puestos de jefe o supervisor registraron una aspiración de S/5.656 mensuales, siendo Dirección de Obra el que ostenta un monto más alto, con S/10.000, y el de Secretaria el menor, con S/1.700.

Por su parte, en el segmento senior y semi-senior, los trabajadores buscan ganar S/3.410, mientras que en el nivel junior, S/2.276. Sobre el primero, Administración de Seguros es el rubro con el requerimiento más alto (S/6.000), en contraste con Consultorías en Comercio Exterior que alcanza los S/1.250. No hay que dejar de lado que el área Otros presenta el mayor rango de salario requerido.

Le siguen Administración y Finanzas, Tecnología y Sistemas, así como Producción, Abastecimiento y Logística con S/5.500. Después, aparecen Recursos Humanos (S/4.500) y en último lugar Marketing y Comunicación, y Comercial (S/4.000). En esta última carrera, el puesto que recibe la menor aspiración es Telemarketing con S/1.600.

En las posiciones junior, Topografía lidera las búsquedas con un requerimiento salarial de S/4.500, mientras que Community Management ostenta el monto más bajo con S/1.130. En cuanto a las profesiones, Producción, Abastecimiento y Logística es la mejor pagada mientras que Marketing y Comunicación ostenta el monto más bajo (Community Management - S/1.130).

¿Cuáles son los puestos con mayores postulaciones y avisos?

Según el Index de Mercado Laboral que elabora Bumeran, los puestos de trabajo que ocuparon el mayor volumen de postulaciones por parte de los trabajadores peruanos fueron:

Comercial: 6,95%

Administración: 6,51%

Ventas: 6,30%

Minería, Petróleo y Gas: 4,38%

Almacén/Depósito/Exposición: 3,88%

Recursos Humanos: 3,80%

Contabilidad: 3,58%

Logística: 3,41%

Atención al Cliente: 3,27%

Marketing: 3,16%

Finalmente, los empleos que registraron una mayor cantidad de avisos de trabajo en el portal fueron Ventas con un 8,46%. Le siguen Comercial con un 7,20% y Administración con un 4,01%.

Brecha salarial de género alcanzó 12,98%

La brecha salarial requerido según género en nuestro país alcanzó un 12,98% en octubre, según el reporte de Bumeran. Mientras, los hombres buscan ganar una remuneración de S/3.518, las mujeres aspiran a un monto de S/3.113 al mes. A partir de ello, se puede apreciar que, en el caso de los hombres, se registró un aumento de 2,60% y en el de las mujeres, un 1,34%.

Otro dato a destacar es que el 40,96% de las postulaciones de los niveles de seniority fueron realizados por mujeres, mientras que el 59,04% provienen de hombres. En comparación con el mes anterior, se ha registrado un incremento de 0.35 puntos porcentuales respecto a las solicitudes de mujeres que aplicaron a los puestos de trabajo.

En cuanto a las posiciones junior, la distribución de postulaciones es del 45,59% para las mujeres en comparación con el 54,41% para los hombres. En los niveles semi senior y senior, esta diferencia se amplía considerablemente: únicamente el 35,03% de las solicitudes provienen de mujeres, mientras que el 64, 97% son de hombres. Por último, en los cargos de jefe o supervisor, el 26,29% de las postulaciones son de mujeres, en contraste con el 73,71% que corresponden a hombres.