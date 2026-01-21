HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Indeci activa marcha blanca de nuevo sistema de alerta temprana sísmica con 116 sirenas: detectará movimientos en el océano Pacífico

Indeci ofrecerá capacitaciones a autoridades locales antes de la activación del SASPe y ha realizado simulacros para preparar a la población ante posibles evacuaciones.

El SASPe consta de 116 sirenas electrónicas instaladas a lo largo del litoral, que emitirán alertas ante sismos de 6 Mw o más.
El SASPe consta de 116 sirenas electrónicas instaladas a lo largo del litoral, que emitirán alertas ante sismos de 6 Mw o más. | Foto: Andina/IGP/Composición LR

El Perú se prepara para poner en funcionamiento un nuevo sistema de alerta temprana frente a sismos de gran magnitud generados en el océano Pacífico. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que en los próximos 15 días se iniciará una etapa de marcha blanca del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), periodo en el que se evaluará su operatividad antes de su activación definitiva.

Esta fase de pruebas tendrá una duración de tres meses y permitirá verificar el desempeño de las 116 sirenas electrónicas instaladas a lo largo del litoral. El sistema está diseñado para emitir alertas sonoras ante movimientos sísmicos de magnitud igual o superior a 6 Mw, brindando a la población costera un margen de tiempo para adoptar medidas de autoprotección.

Funcionamiento del SASPe: capacitación previa, sensores del IGP y alcance de la red costera

Antes del inicio de la marcha blanca, el Indeci desarrollará un proceso de capacitación dirigido a autoridades locales y personal vinculado a la gestión del riesgo de desastres. Esta etapa formativa se extenderá por aproximadamente 15 días y busca estandarizar los protocolos de respuesta ante la eventual activación del sistema de alerta.

El SASPe se sustenta en una red de 111 sensores sísmicos operados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), los cuales monitorean de forma permanente la actividad sísmica en el litoral. La información recolectada permite identificar eventos que cumplen con los criterios técnicos necesarios para la emisión de una alerta temprana.

Las 116 sirenas electrónicas ya se encuentran instaladas a lo largo de la costa y están diseñadas para emitir un sonido de alta intensidad, perceptible en espacios abiertos y zonas urbanas. Según lo informado por el Indeci, esta infraestructura permitirá alertar a aproximadamente 1.5 millones de personas que residen en la franja costera del país.

El sistema de Indeci busca ganar tiempo ante un eventual desastre natural. Foto: Andina

El sistema de Indeci busca ganar tiempo ante un eventual desastre natural. Foto: Andina

Preparación ante sismos: simulacros, zonas seguras y recomendaciones del Indeci

Como parte del proceso de implementación, el Indeci ha realizado simulacros del SASPe en regiones como Áncash y La Libertad, con el objetivo de fortalecer la preparación de la población y de las autoridades locales. Estos ejercicios incluyeron evacuaciones ordenadas hacia zonas seguras tras la activación de las sirenas.

Ante una alerta sísmica, la entidad recomienda que quienes se encuentren en la vía pública se trasladen a espacios abiertos y alejados de estructuras que puedan colapsar. En el caso de personas que permanezcan en viviendas o edificios, se sugiere ubicarse en zonas seguras internas y evacuar una vez concluido el movimiento.

