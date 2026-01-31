ONPE abre convocatoria laboral con más de 9.000 plazas y sueldo de S/2.500: cómo postular

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó un proceso de convocatoria laboral dirigido a egresados técnicos, titulados técnicos, egresados universitarios, bachilleres y titulados universitarios. Los candidatos pasarán por una evaluación curricular y luego tendrán una entrevista personal. Se puede postular hasta el 2 de febrero del 2026 y la publicación final de los resultados será el 12 de febrero.

En esta oferta de trabajo en febrero de 2026, se ofrecen más de 9.000 plazas en el territorio nacional, con una remuneracion de S/2.500. Al respecto, revisa en esta nota los puestos disponibles y las regiones donde se solicita el personal para las Elecciones Generales 2026.

¿Cuáles son las vacantes que ofrece ONPE en esta oferta de trabajo en 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en esta convocatoria de trabajo ofrece 9.534 vacantes laborales para el puesto de coordinador local de votación, en el rubro atención al ciudadano y soporte electoral.

Revisa aquí algunas de las vacantes disponibles de acuerdo a cada Oficinas Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional

Huari (cantidad requerida: 98)

(cantidad requerida: 98) Chorrillos (cantidad requerida: 66)

(cantidad requerida: 66) Lima Norte 1 (cantidad requerida: 77)

(cantidad requerida: 77) Lucanas (cantidad requerida: 50)

(cantidad requerida: 50) Bagua (cantidad requerida: 137)

(cantidad requerida: 137) Yauyos (cantidad requerida: 48)

(cantidad requerida: 48) Pueblo Libre (cantidad requerida: 19)

(cantidad requerida: 19) Lima Oeste 2 (cantidad requerida: 45)

(cantidad requerida: 45) Leoncio Prado (cantidad requerida: 68)

(cantidad requerida: 68) Cerro Colorado (cantidad requerida: 129)

(cantidad requerida: 129) Bongará (cantidad requerida: 20)

(cantidad requerida: 20) Huaylas (cantidad requerida: 69)

(cantidad requerida: 69) San Juan de Miraflores (cantidad requerida: 80)

(cantidad requerida: 80) Cangallo (cantidad requerida: 77)

(cantidad requerida: 77) Lima Oeste 3 (cantidad requerida: 46)

(cantidad requerida: 46) Recuay (cantidad requerida: 56)

(cantidad requerida: 56) Abancay (cantidad requerida: 84)

(cantidad requerida: 84) Víctor Larco Herrera (cantidad requerida: 42)

(cantidad requerida: 42) Ilo (cantidad requerida: 19)

(cantidad requerida: 19) Independencia (cantidad requerida: 44)

(cantidad requerida: 44) El Tambo (cantidad requerida: 108)

(cantidad requerida: 108) Oxapampa (cantidad requerida: 43)

(cantidad requerida: 43) Lima Norte 3 (cantidad requerida: 37)

(cantidad requerida: 37) Espinar (cantidad requerida: 55)

(cantidad requerida: 55) Chucuito (cantidad requerida: 64)

(cantidad requerida: 64) Puno (cantidad requerida: 115)

(cantidad requerida: 115) Huarochirí (cantidad requerida: 63)

(cantidad requerida: 63) La Victoria (cantidad requerida: 45)

(cantidad requerida: 45) Angaraes (cantidad requerida: 72)

(cantidad requerida: 72) Huaral (cantidad requerida: 59)

(cantidad requerida: 59) Pomabamba (cantidad requerida: 56)

(cantidad requerida: 56) San Martín de Porres (cantidad requerida: 129)

(cantidad requerida: 129) Andahuaylas (cantidad requerida: 98)

(cantidad requerida: 98) Huancané (cantidad requerida: 51)

(cantidad requerida: 51) Pataz (cantidad requerida: 39)

(cantidad requerida: 39) Cusco (cantidad requerida: 130). Revisa AQUÍ la lista completa en la sección 'Concursos públicos'

Cómo postular a la convocatoria laboral de la ONPE en febrero 2026

Para postular a las vacantes laborales ofrecidas por la ONPE, los interesados deben tener en cuenta que la inscripción se llevará a cabo exclusivamente del sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero del 2026 hasta las 5.00 p. m. Las solicitudes deben realizarse a través del portal oficial de la ONPE.

Registro en línea: Ingresa al Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios: https://reclutamiento.onpe.gob.pe/ La inscripción estará habilitada hasta el 2 de febrero de 2026.

Elección de la ODPE: Durante el registro, es obligatorio seleccionar la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) a la que deseas postular.

Carga de documentación: Adjunta los documentos que acrediten que cumples con el perfil y los requisitos del cargo al que postulas. AQUÍ revisa los pasos de forma detallada.