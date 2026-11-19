Nuevo DNI digital no será permanente: Reniec confirma que vencerá después de este periodo, incluso si tu DNI físico no caduca El Reniec confirma que el nuevo Documento Nacional de Identidad digital (DNId) tendrá una vigencia de un año desde su emisión, aplicando a todos los ciudadanos peruanos.

Los ciudadanos peruanos mayores de 18 años pueden solicitar el DNId a través de aplicaciones móviles como Perú Pass e ID Perú, utilizando controles biométricos para validar su identidad.

Los ciudadanos peruanos mayores de 18 años pueden solicitar el DNId a través de aplicaciones móviles como Perú Pass e ID Perú, utilizando controles biométricos para validar su identidad. Foto: Andina/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que el nuevo Documento Nacional de Identidad digital (DNId) tendrá un periodo de vigencia limitado a un año desde su emisión . Esta condición también se aplicará a los ciudadanos que cuenten con un DNI físico sin fecha de caducidad, por lo que deberán renovar su credencial digital una vez cumplidos los 12 meses.

La versión digital es una alternativa voluntaria que permite a los peruanos identificarse desde un teléfono celular, sin necesidad de llevar consigo el documento físico. Sin embargo, ambas modalidades tienen condiciones de vigencia diferentes: mientras algunos DNI físicos mantienen su validez de manera indefinida, la credencial digital requiere una renovación anual para continuar utilizándose.

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¿Por qué el DNI digital caducará aunque el documento físico no tenga fecha de caducidad?

Según la información proporcionada por Reniec, el DNId tiene una vigencia de 12 meses contados desde el momento de su emisión. Esta disposición establece que la credencial digital deberá renovarse cada año, independientemente de que el ciudadano tenga un DNI azul o electrónico cuya vigencia no requiera actualización.

La diferencia responde a que el documento digital funciona como una credencial adicional vinculada a la identidad del titular y no como un reemplazo definitivo del documento físico. Por ello, tener un DNI sin fecha de vencimiento no garantiza que su versión digital permanezca activa indefinidamente. Una vez cumplido el plazo, el usuario deberá completar el procedimiento de renovación para seguir utilizando esta modalidad de identificación.

¿Cómo obtener y renovar el DNI digital desde el celular?

Para solicitar el DNId, los ciudadanos deben ser peruanos, tener 18 años o más y contar con un DNI físico azul o electrónico vigente. También necesitan un teléfono compatible con Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante, además de conexión a internet para completar el procedimiento.

El trámite se realiza mediante las aplicaciones oficiales Perú Pass e ID Perú. El proceso contempla la creación de un código de seguridad y la validación de identidad a través de controles biométricos, como la verificación del rostro y la huella dactilar. Asimismo, Reniec permite revocar la credencial cuando el usuario pierde su celular, sufre un robo o cambia de equipo. Esta acción no afecta la vigencia del documento físico, pero será necesario generar una nueva credencial digital para utilizarla en otro dispositivo.