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Sociedad

Misa del papa León XIV en Lima: fieles podrán ingresar con DNI aunque no tengan ticket digital

La organización informó que la entrada digital dará acceso preferente, pero no será indispensable para participar en la misa del pontífice en la Base Aérea Las Palmas. Habrá 17 puertas de ingreso y más de 5.000 voluntarios.

Los fieles que no poseen ticket digital podrán asistir a la misa del papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, presentando su DNI o pasaporte.
Los fieles que no poseen ticket digital podrán asistir a la misa del papa León XIV el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, presentando su DNI o pasaporte. | composición IA
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Los fieles que no consiguieron un ticket digital también podrán asistir a la misa que el papa León XIV ofrecerá este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Para ingresar, los ciudadanos peruanos deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), mientras que los extranjeros tendrán que mostrar su carné de extranjería o pasaporte.

Juan Bytton, secretario general de la visita papal, explicó que la entrada electrónica permitirá un acceso preferente, pero no será un requisito obligatorio. En el caso de los peruanos que no cuentan con una reserva, el DNI será la identificación necesaria para solicitar el ingreso al recinto militar.

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La organización estima que la misa congregará a unos 100.000 asistentes. Hasta el momento, las reservas realizadas mediante Ticketmaster alcanzaban cerca del 80% del aforo. La plataforma continuará habilitada hasta el día de la celebración.

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Misa del papa León XIV tendrá 17 puertas de acceso

El operativo para la última actividad pública del pontífice en el Perú contará con 17 puertas de acceso y más de 5.000 voluntarios, quienes orientarán a los asistentes dentro y fuera de la Base Aérea Las Palmas.

El ingreso del público comenzará a las 10 p. m. del domingo 15 de noviembre, mientras que los equipos de asistencia estarán desplegados desde las 6 p. m.

La Arquidiócesis de Lima coordina el operativo con la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, las municipalidades y las autoridades de transporte.

La organización también prevé la llegada de peregrinos procedentes de Ecuador, Bolivia, Chile y el norte de Argentina, además de delegaciones de distintas regiones del país.

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¿Cómo llegar a la misa del papa León XIV?

Para facilitar el traslado de los fieles hacia Las Palmas, la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos en ambos sentidos durante el día de la misa.

Asimismo, el Metropolitano reforzará su servicio con más de 1.000 buses adicionales para atender el incremento de pasajeros y facilitar el desplazamiento hacia la Base Aérea Las Palmas.

La organización recordó además que una cuenta de Ticketmaster puede gestionar hasta ocho entradas, una alternativa pensada para que familiares o personas cercanas puedan registrar a quienes tienen dificultades para utilizar plataformas digitales.

La misa en Las Palmas será la última actividad pública del papa León XIV durante su visita al Perú, iniciada el 11 de noviembre. Tras su paso por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el pontífice culminará su agenda en el país este lunes 16 de noviembre.

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