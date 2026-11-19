Indecopi podría multar con S/2,4 millones a Plus Ultra por suspender vuelos Lima-Madrid y afectar a pasajeros La entidad inició una investigación contra la aerolínea española y le exigió garantizar reembolsos, ofrecer alternativas de viaje y mantener activos sus canales de atención. La sanción podría alcanzar las 450 UIT.

La suspensión de los vuelos de Plus Ultra entre Lima y Madrid continúa generando preocupación entre los pasajeros que tenían viajes programados. Ante esta situación, el Indecopi inició una investigación contra la aerolínea española para determinar si incumplió las normas de protección al consumidor y vulneró los derechos de los usuarios afectados.

A través de su Dirección de Fiscalización (DFI), la entidad busca identificar posibles infracciones relacionadas con la cancelación de las operaciones. De comprobarse incumplimientos al Código de Protección y Defensa del Consumidor, la compañía podría recibir una multa de hasta 450 UIT, equivalentes a S/2.475.000.

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Indecopi exige reembolsos y alternativas para pasajeros afectados

Desde que Plus Ultra comunicó la suspensión de sus operaciones, Indecopi viene brindando atención y orientación a los pasajeros afectados. En ese contexto, exigió a la empresa que garantice el reembolso de los pasajes que corresponda, proporcione información clara y oportuna sobre las alternativas disponibles para continuar los viajes y mantenga activos sus canales de atención.

Además de una eventual sanción económica, Indecopi podría ordenar medidas correctivas, como la devolución del dinero pagado por los boletos u otras disposiciones destinadas a reparar la afectación ocasionada a los consumidores.

Los pasajeros que necesiten orientación o deseen reportar inconvenientes pueden comunicarse con el WhatsApp Aeropuerto de Indecopi al 985 197 624. También pueden presentar sus reclamos en el Libro de Reclamaciones de la aerolínea. Quienes compraron sus boletos mediante agencias de viajes deben comunicarse directamente con estas empresas para gestionar sus solicitudes.

¿Por qué Plus Ultra suspendió sus vuelos a Lima?

La aerolínea española anunció que dejaría de operar la ruta Lima-Madrid-Lima desde el 17 de noviembre de 2026 y hasta nuevo aviso. La decisión forma parte de un proceso de reestructuración financiera y operativa que busca garantizar la continuidad de la compañía.

En su comunicado, Plus Ultra atribuyó la medida al complejo escenario que atraviesa el transporte aéreo y al incremento de sus costos operativos, especialmente el combustible. La empresa informó que los pasajeros afectados recibirían una notificación de cancelación por correo electrónico.

La suspensión no se limita a Perú. La compañía también interrumpió sus vuelos a Buenos Aires hasta el 15 de diciembre y previamente había dejado de operar su conexión con Colombia. Por ahora, mantiene sus vuelos hacia Venezuela.

La decisión se produce en medio de una crisis financiera y operativa. Según información publicada por el diario español 'El País', Plus Ultra registró pérdidas de 31 millones de euros durante el primer semestre de 2026. Asimismo, el presupuesto destinado al combustible aumentó de 69 a 105 millones de euros.

La compañía también inició gestiones para negociar sus obligaciones financieras y comunicó su intención de impulsar un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a parte de sus 679 trabajadores.

Mientras la aerolínea reorganiza sus operaciones, los pasajeros con boletos adquiridos para la ruta Lima-Madrid deberán gestionar sus solicitudes de reembolso o alternativas de viaje a través de los canales habilitados por la empresa.