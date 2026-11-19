Estudiantes de la UNALM denuncian represión policial en marcha al Congreso contra recorte presupuestal Un alumno de Estadística contó que un efectivo de la PNP le lanzó gas pimienta en el rostro durante la protesta. Cientos de alumnos, docentes y trabajadores llegaron al Parlamento para exigir la restitución de recursos para 2027.

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) marchan hacia el Congreso exigiendo la restitución de S/22 millones recortados del presupuesto 2027.

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) marchan hacia el Congreso exigiendo la restitución de S/22 millones recortados del presupuesto 2027. composición LR

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se movilizan este jueves hacia los exteriores del Congreso de la República para exigir la restitución de los S/ 22 millones recortados en el proyecto de Presupuesto 2027.

La jornada, que reúne también a autoridades, docentes y trabajadores de la casa de estudios, ha estado marcada por momentos de tensión con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Uno de los estudiantes que participó en la protesta denunció haber recibido gas pimienta directamente en el rostro por parte de un efectivo policial durante un altercado en los exteriores del Parlamento.

“Nos encontramos manifestándonos, una compañera estaba delante de mí y la empuja. Yo le dije: ‘¿qué tienes?’. Me puse al frente y otro que estaba atrás me echa su gas, el que estaba con escudo. Tuve que retirarme. Felizmente estaba con lentes”, relató el alumno a este medio.

El joven señaló que es estudiante de primer ciclo de Estadística y cuestionó que la reducción presupuestal pueda terminar afectando especialmente a quienes recién inician su formación profesional.

“Somos los más afectados porque recién comenzamos. A plazo futuro veremos las consecuencias”, manifestó.

La movilización fue convocada por la Federación de Estudiantes de la UNALM y cuenta con la participación de distintos estamentos de la universidad.

La institución también suspendió las clases este jueves entre las 9.00 a. m. y la 1.00 p. m. para facilitar la participación de la comunidad universitaria en la marcha.

UNALM exige restitución de recursos

El reclamo se centra en el recorte de S/ 22 millones para 2027, equivalente a una reducción de 13,5% respecto del presupuesto de 2026, según la información difundida por la universidad.

La UNALM advierte que el ajuste comprometería partidas destinadas a infraestructura, equipamiento, prácticas de campo y adquisición de activos. Según las cifras proporcionadas por la institución, estas partidas registrarían reducciones de 55,1%, 65,5% y 81,1%, respectivamente.

Durante la protesta, los estudiantes también expresaron su preocupación por el impacto que tendría el menor financiamiento estatal en los servicios universitarios y en su formación académica.

“Nos quieren recortar 22 millones. Ya no nos subvencionan nada, ni viajes. Tenemos laboratorios que están nuevos, pero no funcionan”, señaló una estudiante durante la movilización.

Los manifestantes también llevaron mensajes dirigidos a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Una de las consignas cuestionó el recorte con la frase: “Keiko, estás dejando sin presupuesto a la universidad de tu padre”.

Rector acude al Congreso

El rector de la UNALM, Alberto Barrón López, participa de la jornada y tiene previsto brindar declaraciones luego de salir del Congreso, donde la comunidad universitaria busca plantear sus demandas frente al debate del Presupuesto 2027.

La protesta se extenderá hasta este viernes, de acuerdo con la convocatoria de la FEUA, que contempla además un pernocte voluntario entre ambas jornadas.

La universidad ha sostenido que la reducción presupuestal afectaría el normal desarrollo de sus actividades académicas e institucionales y ha pedido que se reviertan los recortes aplicados en los últimos años y los previstos para 2027.