Reniec suspende temporalmente todos sus servicios a nivel nacional tras incendio en sus servidores Los equipos técnicos de Reniec trabajan en la recuperación de la operatividad, y se estima que los servicios se restablezcan durante el mismo día.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspendió temporalmente todos sus servicios a nivel nacional este lunes 2 de noviembre de 2026, luego de que una sobrecarga eléctrica provocara un incendio controlado en sus servidores. El incidente afectó el funcionamiento de sus sistemas y obligó a detener la atención para proteger la información almacenada.

A través de un comunicado, la entidad informó que sus equipos técnicos trabajan para recuperar la operatividad de las plataformas. Según la estimación inicial, los servicios podrían restablecerse hasta el término de este mismo día.

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Reniec: ¿qué servicios quedaron suspendidos y cuándo se restablecerá la atención a nivel nacional?

La suspensión comprende la totalidad de los servicios que ofrece Reniec, debido a las fallas ocasionadas por el incidente eléctrico en sus conexiones. La institución precisó que la interrupción es temporal e integral, por lo que los usuarios deberán esperar el anuncio oficial para conocer cuándo se reanudará la atención.

Asimismo, la entidad indicó que comunicará la reactivación de sus servicios mediante sus canales oficiales. Mientras tanto, el personal técnico continúa con las labores necesarias para recuperar los sistemas y garantizar la protección de la información.