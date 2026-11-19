Gorillaz, Christina Aguilera y The Strokes ponen a prueba a Lima A pesar de los problemas logísticos, con tres megaconciertos el viernes, sábado y lunes, la capital continúa en el mapa de importantes giras de la región.

La llegada de Gorillaz y The Strokes a Perú vuelve a ubicar a Lima en sintonía con los grandes eventos de la región. Tan solo en el Primavera Sound Buenos Aires 2026 las dos bandas lideran el cartel del festival.

El dilema para los fans de ambas bandas —además de movilizarse en una ciudad ubicada en el top mundial con peor tráfico— es que los conciertos son en distintos recintos. Aun así, agotaron las entradas de los primeros sectores. The Strokes se presenta este viernes en el Estadio San Marcos y Gorillaz el lunes en el Lurín Live, luego de cambiar de sede tras la clausura del Arena 1 Park.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El efecto Dua Lipa: repasamos su primer concierto en Lima

A esos conciertos se suma el Sound Music Fest ‘Golden Years Edition’, un ambicioso festival que trae a una de las grandes estrellas del pop, Christina Aguilera. En medio de esta fiebre de eventos de alta expectativa, espera lograr un buen marco de público este sábado en el Estadio Nacional.

Tras agotar las entradas, evidentemente la organización del concierto de Gorillaz recibió una serie de reclamos por el cambio de sede. “La producción confirma que las entradas adquiridas previamente serán válidas para este nuevo local y no será necesario realizar ningún trámite ni solicitar cambios”, señalan en un comunicado. Ahora, tendrá el reto de convocar a más público en un recinto de 180 mil metros cuadrados de extensión y evitar los problemas logísticos. Del show se espera una gran puesta en escena, una propuesta audiovisual con las animaciones de Jamie Hewlett.

El escenario del San Marcos tampoco estuvo exento de problemas. Después del concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives la Municipalidad de Lima anunció la clausura temporal por ‘‘detectar incumplimientos de disposiciones municipales’’. Una vez subsanadas las observaciones, la banda liderada por Julian Casablancas volverá a presentarse en Lima, esta vez como un adelanto al lanzamiento de Reality Awaits, el séptimo álbum de estudio. La banda lanzó Falling out of Love y Going Shopping.

Con una cartelera que vuelve a poner a la capital en el mapa de las grandes giras, el público peruano responde en la taquilla, pero entre clausuras municipales de último momento y una ciudad sin recintos diseñados para espectáculos masivos, Lima puede desaprovechar ese sector cultural.