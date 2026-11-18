DNI gratis en 23 regiones del Perú: Reniec informa quiénes pueden acceder al beneficio y dónde habrá atención hasta el 22 de noviembre Las actividades, que se realizarán entre el 16 y el 22 de noviembre, están dirigidas a poblaciones vulnerables y contemplan la entrega de DNI tramitados previamente en 157 jornadas.

El acceso gratuito al Documento Nacional de Identidad (DNI) se ofrecerá en 260 jornadas itinerantes en 23 regiones del Perú hasta el 22 de noviembre de 2026.

El acceso gratuito al Documento Nacional de Identidad (DNI) se ofrecerá en 260 jornadas itinerantes en 23 regiones del Perú hasta el 22 de noviembre de 2026. Foto: composición LR

El acceso gratuito al Documento Nacional de Identidad (DNI) estará disponible en 260 jornadas itinerantes que se desarrollarán en 23 regiones del Perú hasta el domingo 22 de noviembre de 2026. Las actividades son organizadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y buscan facilitar los trámites de identificación y asistencia registral en diferentes localidades.

Las intervenciones están programadas entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre, con servicios dirigidos a grupos de población que cumplen determinadas condiciones de vulnerabilidad o prioridad. Del total de jornadas, 157 también contemplan la entrega de DNI que fueron tramitados previamente, aunque los servicios disponibles dependerán de cada punto de atención.

Reniec: ¿En qué regiones y distritos se realizarán las campañas de DNI gratis hasta el 22 de noviembre?

La programación comprende 23 regiones del país, donde se instalarán puntos de atención en comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas. Las localidades incluidas son:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Ucayali

En Lima Metropolitana, las jornadas se distribuirán de la siguiente manera:

Martes 17 de noviembre: Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores.

Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Miércoles 18 de noviembre: Independencia.

Independencia. Jueves 19 de noviembre: Carabayllo, Chorrillos y San Juan de Lurigancho.

Carabayllo, Chorrillos y San Juan de Lurigancho. Viernes 20 de noviembre: Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador.

Asimismo, se programaron intervenciones en Nuevo Imperial, provincia de Cañete, y Ricardo Palma, provincia de Huarochirí.

Los ciudadanos pueden consultar las fechas, direcciones, locales y horarios de cada intervención en el enlace informativo habilitado por Reniec. La entidad recomienda acudir con anticipación, debido a que el horario publicado corresponde al cierre de la jornada y la atención depende de la capacidad operativa de cada punto.

DNI gratuito: ¿Qué personas pueden acceder al beneficio y qué documentos deben presentar?

El beneficio está destinado a niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, así como a personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema y cuentan con una clasificación socioeconómica registrada en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). También comprende a personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años que atraviesan condiciones de especial vulnerabilidad.

Dentro de los grupos priorizados también figuran los ciudadanos mayores de edad que desean registrar en su DNI su voluntad de donar órganos y tejidos. La medida incluye, además, a integrantes de pueblos indígenas u originarios, habitantes de zonas de frontera y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), así como a quienes enfrentan dificultades económicas, culturales, geográficas o tecnológicas para realizar sus trámites de identificación.