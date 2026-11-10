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Reniec anuncia megacampaña gratuita de DNI: inscripción, renovación y más trámites este 14 de noviembre

Reniec realizará una megacampaña gratuita de DNI el próximo sábado 14 de noviembre, enfocada en menores, adultos mayores y residentes de Lima Sur. Conoce los detalles de la jornada en esta nota.

Megacampaña de DNI gratuito del Reniec
Megacampaña de DNI gratuito del Reniec | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que realizará una megacampaña gratuita de DNI el sábado 14 de noviembre de 2026. La iniciativa está dirigida a menores de 0 a 17 años, adultos mayores y personas que residen en el distrito de Villa El Salvador.

Durante la jornada, las personas podrán acceder a diversos servicios de identificación y registro civil que el organismo ofrecerá sin costo. Revisa los detalles de la campaña y aprovecha la oportunidad para tener tus documentos al día.

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Campaña de DNI gratis del Reniec: hora, lugar y trámites disponibles

La campaña se realizará en la Plaza de la Familia de Villa El Salvador, ubicada en la intersección de la av. Bolívar con la av. Central (sector 3, grupo B). El servicio estará disponible desde las 9.00 a. m. hasta la 1.00 p. m. del sábado 14 de noviembre de 2026.

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El Reniec ofrecerá los siguientes trámites de manera gratuita:

  • Inscripción por primera vez al DNI.
  • Renovación de DNI por caducidad.
  • Actualización de fotografía.
  • Inscripción de actas de nacimiento.
  • Toma de fotografía.

¿Quiénes pueden participar de la campaña del Reniec?

El organismo informó que la iniciativa está dirigida a pobladores de Villa El Salvador que integren los siguientes grupos:

  • Menores de 0 a 17 años.
  • Adultos mayores de 60 años.
  • Personas que residen en el distrito y requieran actualizar su domicilio deberán presentar su constancia del SISFOH.
  • Mayores de edad que expresen su voluntad de donar órganos y tejidos.

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