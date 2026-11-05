Reniec atenderá este sábado 7 de noviembre en más de 100 oficinas a nivel nacional: conoce las sedes habilitadas y sus horarios Las oficinas en Lima atenderán en horarios diferenciados, comenzando entre las 8:15 a. m. y las 8:30 a. m. Los usuarios deben verificar direcciones y horarios previamente.

Los ciudadanos podrán gestionar su DNI y recoger documentos en turnos diferenciados en varias sedes de Lima, Callao y regiones del país

Los ciudadanos podrán gestionar su DNI y recoger documentos en turnos diferenciados en varias sedes de Lima, Callao y regiones del país Foto: composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitará más de 100 oficinas en distintas regiones del Perú este sábado 7 de noviembre de 2026. La jornada permitirá que los ciudadanos realicen gestiones vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI) y recojan los documentos que ya se encuentren disponibles para su entrega.

La atención se desarrollará en turnos diferenciados, de acuerdo con la sede elegida. En Lima y Callao, varias oficinas recibirán al público durante la mañana, con horarios que comienzan entre las 8:15 a. m. y las 8:30 a. m. y culminan entre las 12:45 p. m. y la 1:00 p. m. Antes de trasladarse, los usuarios deberán comprobar la dirección y el horario correspondiente a cada local.

Conoce qué oficinas atenderán este sábado 7 de noviembre y cuáles serán sus horarios

En Lima Metropolitana, los ciudadanos podrán acudir a los centros de atención ubicados en San Borja, Lima, Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santa Anita e Independencia. Estas seis sedes atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. y permitirán realizar trámites relacionados con el DNI, así como recoger los documentos solicitados.

También estarán habilitados los centros MAC de Lima Este, Lima Sur y Lima Norte. En estos establecimientos, el horario establecido será de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. A ellos se suma el centro MAC del Callao, ubicado en el Mall Aventura Plaza, y el de Ventanilla, situado frente a la Plaza Cívica. Ambos atenderán durante el mismo turno. En el caso de Huacho, la oficina de Reniec recibirá a los usuarios de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

Las direcciones de las sedes habilitadas en Lima y Callao son las siguientes:

MAC Callao: avenida Óscar R. Benavides N.° 3866, centro comercial Mall Aventura Plaza.

MAC Ventanilla: avenida La Playa s/n, frente a la Plaza Cívica.

MAC Lima Este: avenida Carretera Central 111, Mall Aventura Santa Anita, nivel 2.

MAC Lima Sur: avenida Circunvalación 1583, San Juan de Miraflores.

MAC Lima Norte: avenida Los Ángeles N.° 602, segundo piso, CC Mall Plaza.

Centro de Atención San Borja: avenida San Luis N.° 1673, urbanización Jacarandá II.

Centro de Atención Lima: jirón Nicolás de Piérola N.° 545.

Centro de Atención Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230.

Centro de Atención San Juan de Lurigancho: avenida Las Flores, lote 1, manzana G, urbanización Canto Grande, Unidad 7.

Centro de Atención Huacho: avenida Grau N.° 295.

Centro de Atención Santa Anita: avenida Los Eucaliptos N.° 947, urbanización Universal.

Centro de Atención Independencia: calle Los Andes N.° 486, urbanización Industrial Panamericana Norte.

La jornada también comprenderá oficinas de Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas. Como los turnos pueden variar entre establecimientos, Reniec puso a disposición la relación completa de locales, direcciones y horarios en este enlace oficial.