Familia busca cuerpo de hombre que murió al rescatar a un menor en playa Venecia en Villa El Salvador Luis Mendiola, de 37 años, ingresó al mar para auxiliar a una persona que tenía dificultades. Sus familiares aseguran que continúan buscando el cuerpo por sus propios medios y cuestionan la respuesta de las autoridades.

Luis Jefferson Mendiola Estupiña, de 37 años, desapareció en la playa Venecia al intentar rescatar a un menor en problemas en el agua. Sus familiares y vecinos buscan su cuerpo sin apoyo oficial.

Luis Jefferson Mendiola Estupiña, de 37 años, desapareció en la playa Venecia al intentar rescatar a un menor en problemas en el agua. Sus familiares y vecinos buscan su cuerpo sin apoyo oficial.

Luis Jefferson Mendiola Estupiña, de 37 años, desapareció en el mar luego de ingresar a la playa Venecia, en Villa El Salvador, para intentar rescatar a un menor que tenía dificultades en el agua. Desde entonces, sus familiares y vecinos realizan la búsqueda por sus propios medios, mientras esperan apoyo para ubicar y recuperar el cuerpo.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el hecho ocurrió el lunes, cuando Mendiola acudió al llamado de auxilio de personas que se encontraban en el mar. El hombre ingresó al agua y posteriormente desapareció.

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Sus allegados sostienen que, pese a que ya transcurrieron varios días, las labores de búsqueda no se han mantenido de manera permanente. Según declararon a medios locales, los rescatistas les comunicaron que no podían continuar utilizando motos acuáticas debido a la falta de combustible.

Ante esta situación, familiares y amigos del barrio se organizaron para recorrer el litoral y tratar de localizar a Mendiola. La búsqueda se extendió hacia la playa Barlovento luego de que el miércoles una persona reportara haber visto un cuerpo flotando en esa zona.

La familia solicita apoyo con embarcaciones, drones y otros equipos que permitan realizar un rastreo más amplio del mar.

Familia cuestiona atención policial

Los familiares también denunciaron una presunta falta de atención cuando acudieron a una dependencia policial para reportar la desaparición.

Naisha, hermana de Mendiola, afirmó que acudieron a la Policía Nacional para presentar la denuncia, pero que los agentes les indicaron que primero debían revisar los cuerpos ingresados como NN a la morgue. Según su testimonio, los familiares acudieron a realizar la verificación, pero ninguno correspondía a Mendiola.

La familia sostiene que la denuncia finalmente no habría sido recibida y cuestiona que no se haya desplegado un operativo suficiente para localizar al desaparecido.

Los allegados también señalaron que no encontraron presencia permanente de personal de salvataje en el lugar y que tampoco habrían recibido apoyo suficiente de otras autoridades para continuar con el rastreo.

Buscan recuperar el cuerpo

La familia permanece en la zona a la espera de encontrar a Mendiola. Su madre continúa siguiendo las labores de búsqueda mientras sus familiares y vecinos recorren distintos puntos del litoral.

Hasta el momento, el cuerpo no ha sido recuperado ni identificado oficialmente, por lo que corresponde esperar la confirmación de las autoridades antes de establecer formalmente la muerte de Mendiola.

Los familiares reiteraron su pedido de apoyo para continuar con la búsqueda y determinar qué ocurrió después de que el hombre ingresara al mar para auxiliar a otra persona.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, otras personas también habrían resultado afectadas por incidentes en el mar durante esos días en la playa Venecia. Las circunstancias y el número exacto de víctimas deberán ser precisados por las autoridades competentes.