¿Sigue llevando ajo, sal y tabaco amazónico a sus viajes por la selva?

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Tabaco, siempre, sí. La verdad es que también es bueno para los mosquitos, cuando soplas su humo. Y yo creo que las creencias deben venir por la asociación de que uno se enferma cuando tiene muchas picaduras de mosquitos. Es como yo lo hago entender.

Claro, porque los tres elementos que hemos mencionado sirven, según las creencias, para protegerse del Chuyachaki, ese ser mítico de la selva.

Del Chuyachaki, sí, o del Tunche también.

Y cuando usted lo explica fuera del país no la entienden.

Sí, pero hay experiencias que son inéditas. A veces hay cosas que yo no te podría explicar jamás con un ángulo científico, hasta que uno las vive. Son cosas que todavía no podemos medir.

A ver, pongamos ejemplos. ¿Qué descubrimientos ha hecho en la selva que desafían la ciencia tal como la conocemos?

Lo de las abejas sin aguijón, que es justo el capítulo cinco de mi libro. Las abejas tienen como su propia puerta de ingreso al nido donde ellas están. O sea, está el árbol y hacen su nido dentro y tienen su puertita de ingreso. Y las comunidades indígenas, según la puerta de ingreso, empezaron a notar las diferencias entre abejas: tal abeja tiene tal puerta, tal abeja tiene esta otra. Ahora, usualmente si tú le dices esto a un taxónomo, te va a decir de qué cosas estás hablando. Pero con los estudios nos hemos dado cuenta de que hay mucha similitud entre lo que dice la taxonomía científica moderna y las observaciones que los colegas indígenas han hecho a lo largo del tiempo. Yo le digo taxonomía indígena.

Usted dice que uno de los enfoques de su trabajo es que el espiritualismo y la ciencia puedan trabajar juntos. ¿No encuentra reparos entre sus colegas a esta idea?

Sí, y creo que estamos empezando a cambiar un poco. Por mucho tiempo, a nivel mundial, ha habido mucha desconexión. Y creo que en Perú la desconexión ha sido fatal, porque ha habido mucha discriminación en nuestra historia con los pueblos indígenas. Hemos tenido críticas de cómo un colega indígena puede estar como primer autor de un estudio si no tiene maestría en temas de ciencia. Pero si está contribuyendo con lo que se considera una puerta para un artículo científico, pues debe estar. Necesitamos más ejemplos que democraticen la ciencia, que ayuden a esta unión de saberes de manera equitativa, porque por muchos siglos se ha hecho ciencia moderna, se extrae el conocimiento o se explota ese conocimiento, sin reconocer a aquellos que son los que contienen esos saberes.

¿Y usted misma no ha tenido dudas sobre lo que le comentan en la Amazonía, sobre algunas tradiciones o costumbres?

Creo que las dudas están para mí en ambos saberes. En temas de ciencia, por ejemplo, hasta 1960 no se sabía que el ADN puede sostener temperaturas de más de 80 grados. Fue a partir de la experiencia de un científico en Yellowstone que se supo eso. Él logró un extracto, una enzima a través de la cual se hizo posible el PCR, que es la prueba que todos nos hicimos para el COVID. Entonces, él desafió un poquitito lo que se tenía como un consenso en la ciencia moderna. Y pasa lo mismo con los colegas indígenas. Cuando dicen: ¿Y qué tal si nos hacemos esta pregunta? Y lo mismo en la ciencia moderna, cuando preguntan: ¿Qué tal si no hemos pensado en esto? Creo que cuestionar está bien.

Solamente se avanza si se cuestiona lo establecido.

Claro. Y si queremos considerar el conocimiento tradicional como un sistema de conocimiento que tiene validez, similar al conocimiento occidental moderno, si queremos ponerlos en la misma mesa, entonces ambos tienen que ser cuestionados con respeto y dignidad.

Hablando de saberes, ¿usted ha tenido algunos rechazos en su carrera? ¿Usted ha hecho algunas hipótesis sobre las que sus colegas han dicho “Esto no puede ser cierto”?

Creo que cuando empezamos a ver a las abejas sin aguijón y sus mieles medicinales escuchábamos: “Pero cómo es que esa miel se puede usar para tantas cosas”. Y la ciencia está empezando a demostrar, no solo la nuestra, sino a nivel mundial, que sí, que esas mieles son únicas. Se empezó con un poco de escepticismo. Nos decían: “Pero cómo puede ser tan bueno, tan positivo. Quizás hay un error, quizá lo están usando como placebo”. Pero la data está mostrando que no, que verdaderamente tienen una riqueza química espectacular.

Repasemos un poco sus distinciones. La edición de noviembre de la revista Time, que acaba de salir, la incluyó entre los 100 líderes mundiales más influyentes que trabajan en temas climáticos. La marca Rolex la distinguió también, este año, por su iniciativa de proteger a las abejas sin aguijón. Y en 2024 figuraba entre las 100 mujeres más influyentes del mundo para la BBC. ¿No la abruma todo esto?

(Sonríe) Intento no pensarlo, pero a la vez siento que nos están dando un camino para esta unión de saberes. Le están poniendo una plataforma al Perú de una manera que creo que no la hemos tenido antes, desde la perspectiva científica y desde las comunidades indígenas. Entonces lo veo más como un reconocimiento grupal. Quizá es mi cara, pero en realidad es trabajo de muchos. Somos un grupazo, que estamos trabajando en diferentes regiones. Hay colegas nacionales e internacionales.

Más allá de sus distinciones, usted tiene un logro que nadie ha conseguido, que el Perú le otorgue derechos legales por primera vez a un insecto, a las abejas sin aguijón. ¿Recuerda ese momento, ese día en el que se consiguió esa votación en el Congreso?

A ver, en Perú han sucedido algunas cosas legales. El tema del Congreso fue una ley nacional que no era de los derechos, sino que reconocía a las abejas sin aguijón como especie nativa del Perú. Yo me acuerdo que estaba en el extranjero. Y hay un video que han compartido en el que yo me pongo a llorar. Y es la verdad, porque fue trabajo de mucho tiempo y la verdad, al inicio, nadie nos prestaba atención, cuando presentábamos solo datos científicos. Fue cuando empezamos a mostrar que nuestro trabajo había salido en la revista National Geographic que nos empezaron a prestar atención. Y el tema de los derechos, eso fue ya hace poquito más de un año. Fue un trabajo en el que se estuvo educando a las autoridades locales. Y se dio en el municipio de Satipo. Y hacerlo realidad nos dio mucha esperanza. Y ahora ya hay cuatro municipios que han aprobado la misma ordenanza.

En estos cuatro municipios se protege a la abeja sin aguijón.

Correcto. Está el municipio de Satipo, en Junín; el municipio de Nauta en Loreto y en Cusco hay dos, el municipio de Unión Asháninka y el de Pichari. Y a partir de este caso en Perú, hemos visto en estos últimos meses algo hermoso, que es que tenemos oficialmente 16 países, en 5 continentes, que quieren replicar este tema de las abejas, de los derechos de las abejas, inspirados en el caso de nuestro país. Parece que Italia va a ser el siguiente, posiblemente el primero en Europa.

Uno se pregunta, ¿cómo algo tan pequeño como una abeja puede influir en el destino de algo tan enorme como el bosque amazónico? Explíqueme ese proceso.

Mucho depende de las abejas: El café, el camu camu, el cacao, muchas plantas medicinales, el achiote, la sangre de grado. La abeja es como una gran base de vida para que los árboles florezcan. Y también son bioindicadores. Es decir, si las abejas no están en una zona es porque hay mucha contaminación. Entonces, nos ayuda como que a calibrar si un ecosistema está bueno o está sufriendo.

Algo que han propuesto también es que haya un corredor natural para proteger a las abejas, hablan de 200 mil kilómetros cuadrados de selva, ¿es posible algo tan ambicioso en este país, que tiene minería y tala ilegal?

Soñamos que sí, por eso estamos trabajando sin parar en hacerlo. Tenemos una gran alianza con SERFOR y SERNANP, que hacen un excelente trabajo dentro de sus rubros, para que este corredor incluya áreas protegidas y áreas privadas. Obviamente va a ser un reto, pero nuestra meta es de acá un año, junto con las autoridades, poder traer esta propuesta al Ministerio del Ambiente. Ojalá logremos que ellos también tengan esta visión, con la que se va a proteger la Amazonía, se van a fortalecer bioeconomías. Ya estamos demostrando con cámaras trampa, que donde hay más abundancia de abejas, también hay abundancia de jaguares, de armadillos gigantes, de tapires.

¿Qué ecosistemas extremos ha visitado usted? ¿Cuál ha sido el más peligroso?

De eso habla el capítulo dos del libro; el río hirviente de la Amazonía.

Donde se accidentó uno de sus colegas.

Sí, terminó con ambos pies en lodo hirviendo, con quemaduras de tercer grado. Gracias a Dios todo está ok ahora, pero fue un reto. La verdad, parecía una pesadilla. Creo que ese sería uno de los ecosistemas más peligrosos, que a la vez es como muy místico, porque por mucho tiempo se creía que no existía. Es fascinante, porque no hay volcán en la Amazonía, pero sin embargo tienes un río en el que puedes ver las burbujas del agua que hierve. Y está el hecho de que las flores puedan sobrevivir alrededor. Yo he estado en Yellowstone en Estados Unidos, que también es un río hirviente, pero es otro sistema. A nivel mundial, cuando tienes un río hirviente, a los árboles no les gusta ese calor tan intenso. Entonces, no tienes más que algún pequeño pasto. Sin embargo, en la Amazonía se han adaptado. Es bosque puro. Y eso lo convierte en un laboratorio natural de cambio climático.

Usted dice que hay gente que ahora mismo piensa que ese río no existe. Incluso sus colegas ponen en duda la existencia del río hirviente.

Ahora ya no, pero en su momento sí. Eso le pasó a mi colega Andrés Ruzo, quien lo dio a conocer en un TED Talk. Te estoy hablando de hace mucho tiempo. Me acuerdo que en esa época estaba obsesionada con ir a la Amazonía. Había ido mucho de niña, pero quería ir de vuelta. Y le dije a mi mamá: Esta vez quiero ir a explorar. Y me acuerdo que preguntamos a algunas universidades y autoridades que estaban como a dos horas del río, y se rieron. Se burlaron de mí. Además, yo estaba muy jovencita. Me decían: Tú quieres estudiar ciencia, pero no hay volcán acá, ¿qué te pasa?

¿Se lo dijeron acá mismo?

Me lo dijeron en el Perú, sí. Era una universidad que estaba muy cerca del río. No recuerdo ni el nombre.

¿Diría que su principal interés como científica es entender a los microorganismos que sobreviven en condiciones extremas?

Eso fue lo que hice en mi doctorado. Cuando yo estaba en la Universidad de Michigan me enfoqué en eso: los microorganismos extremos. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que existe a ese nivel tan chiquitito, que es la base de la vida, quizá a partir de eso podamos entender por qué los árboles pueden sobrevivir a estas temperaturas tan fuertes, por qué los suelos todavía se mantienen fértiles a pesar de todo el calor. Es trabajo que ahora está continuando la Universidad de Michigan. Y bueno, yo fundé mi organización y llevamos trabajando ahora temas de abejas, plantas medicinales, armadillos gigantes.

¿Por qué dice que el baile la inspiró a explorar la fluidez en el movimiento de las moléculas? ¿Cómo se conjugan ambas cosas?

Ese fue un conflicto que tuve por mucho tiempo, porque de niña siempre me encantó el arte. Me encantaba escribir. Y hacía mucho baile cuando vivía en el Perú, muchísimo. Y cuando empecé a navegar en el sistema científico americano, me di cuenta que había mucho rechazo por la multidisciplinariedad. Es decir, si vas a estudiar ciencia, solo puedes hacer eso. Me decían: ¿Cómo te atreves a ver temas artísticos o de baile? Entonces, sentía mucha vergüenza, te soy sincera. Y traté de reconectar un poco con eso. National Geographic es muy interdisciplinario, por ejemplo. Y desde que me convertí en exploradora con ellos, vi otros ejemplos. Y me di cuenta que en el baile siempre se puede improvisar, y creo que en la ciencia también se puede hacer lo mismo. Tienes toda la metodología, pero puedes soñar un poquito. No puedes restringirte a lo que te dicen que es verdadero o no. Y creo que es al final como tenemos que hacer las preguntas científicas. Si nos restringimos, jamás se va a llegar a algo nuevo.

Es usted un poco rebelde con el método científico.

(Se ríe) Yo creo que me he vuelto un poco rebelde ahora. Pero si ves la época del Renacimiento, es así como antes se hacía la ciencia.

No se podía ser científico sin ser rebelde.

Sí, y sin tener un poco de arte.

Siempre está viajando, va de expedición en expedición. ¿No extraña el laboratorio?

Para mí, el mejor laboratorio es la Amazonía, es la naturaleza. Tengo varios colegas en laboratorios. De vez en cuando me paso por allí, me encanta. En el doctorado pasaba 12 horas diarias en el laboratorio, y fueron 5 o 6 años.

Su libro está dedicado a su abuela Eugenia.

Sí.

Dice de ella: Fue la primera sanadora que conocí. ¿Qué aprendió de ella exactamente?

Mi abuelita sigue viva, sigo aprendiendo de ella. Aprendí resiliencia. Ella fue criada en la sierra, en una época donde no se le permitía ir al colegio. Tampoco tenía los recursos, era muy humilde. Ella hizo su propia casita, educó a todos sus hermanos. Y su sueño siempre fue ser médico. Eso le encantaba. Y creo que con su propia curiosidad y sin limitarse a lo que le decían, ella empezó a experimentar en su propio jardín, con sus propias medicinas. Creo que ella me enseñó que, si lo quieres, hay una manera de hacerlo. Como se dice en inglés, if there is will, there is a path. Si hay un deseo, hay un camino.

Y ella fue la que le enseñó sobre las plantas.

Con ella aprendí un poco el nombre de las plantas básicas. También aprendí de ella las historias. Pero creo que lo que más aprendí de ella fue lo metódica que era para algo que en su momento se llamaba medicina natural y se veía con desdén. Me enseñó cómo cuidaba las plantas en la tierra, cómo había una conexión hasta en la calidad del agua y había interdisciplinariedad en la misma naturaleza.

Vi en su Instagram que a veces le hacen preguntas impertinentes. Por ejemplo, ¿cómo es que viaja sola? Como si usted tuviera que depender de la compañía de un hombre.

Eso sucede a nivel mundial, aunque está empezando a cambiar la perspectiva. Creo que también viene de épocas antiguas donde usualmente se pensaba en los exploradores como varones. Es lo que se ha documentado en reportajes, en películas. Pero, en realidad, a lo largo de la historia, sí ha habido casos de mujeres. Incluso leí sobre una, una mujer británica que viajaba con sus faldones a la Amazonía. Te estoy hablando de 1800 más o menos.

¿Y usted admira a alguna exploradora?

Bueno, Jane Goodall, que es una conservacionista, justo compartimos agente de libro en Inglaterra. La admiré mucho. Ella se fue a vivir con gorilas en una época en la que eso se consideraba una locura.

Su libro empieza con una pregunta que le hizo un colega sobre su miedo más grande en la Amazonía. Y usted le respondió, para sorprenderlo, lo del Chuyachaki. Sin mencionar al Chuyachaki, ¿qué es lo que en realidad le da más miedo de la selva?

(Sonríe) Yo creo que los riesgos que se están viendo a partir de actividad humana son lo que me da más miedo. Obviamente tienes depredadores como el jaguar, tienes las anacondas, pero la naturaleza no te quiere herir. ¿Tienes que tener cuidado? Sí. Pero creo que lo que estamos viendo, con este deseo insaciable de la humanidad, en algunas zonas, es lo que me da más miedo.