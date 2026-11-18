Carlos Raffo Arce, exasesor de Alberto Fujimori, ejerce influencia en el Ejecutivo, buscando desplazar a Luis Galarreta y acercarse a la presidenta Keiko Fujimori sin cargo oficial. Foto: difusión

Carlos Raffo Arce, exasesor de Alberto Fujimori, ejerce influencia en el Ejecutivo, buscando desplazar a Luis Galarreta y acercarse a la presidenta Keiko Fujimori sin cargo oficial. Foto: difusión

Carlos Raffo Arce, uno de los personajes más antiguos del fujimorismo y exasesor cercano de Alberto Fujimori, influye hoy en decisiones del Ejecutivo sin ocupar ningún cargo público. Según fuentes del Congreso de la bancada de Fuerza Popular, Raffo buscó debilitar la figura de Luis Galarreta para sacarlo de la Presidencia del Consejo de Ministros y convertirse en una de las pocas voces que la presidenta Keiko Fujimori escuche.

Aunque en algún momento evaluó asumir el premierato, desde el propio entorno presidencial descartaron esa posibilidad porque no cumplía con el perfil, por lo que su objetivo pasó a ser colocar en ese puesto a una persona de su entera confianza.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A esta disputa por el control del gabinete se suma su estrecho vínculo con la mandataria, a quien acompañó en las actividades de la cumbre APEC celebrada en China, pese a no ser parte oficial del Estado.

Además, según su registro migratorio, Raffo ya había viajado al país asiático un día antes de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia. Su presencia en ese territorio ocurre en paralelo a su trabajo en el ámbito privado, donde maneja las estrategias de comunicación de diversas empresas chinas.

El viaje a China y su cercanía con el fujimorismo

La confianza entre Raffo y Fujimori también quedó reflejada durante las actividades de la cumbre APEC, cuando la Embajada del Perú en China organizó un almuerzo oficial con motivo de la visita de la presidenta, un evento al que acudieron setenta representantes de empresas chinas y donde Raffo participó como parte de la comitiva.

A través de sus redes sociales, compartió un video del ingreso y discurso de la mandataria acompañado de un mensaje donde la llama amiga.

"Si alguien me decía hace solo unos años que un día llegaría a Apec en Shenzhen y que estaría del lado de las empresas chinas en un almuerzo que daba mi amiga presidenta peruana, le habría dicho que deje las drogas".

Esta cercanía también se reflejó al inicio del gobierno. Un día después de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia, Raffo celebró el hecho en sus redes sociales.

"Fueron 26 años de esfuerzo y muchos sacrificios pero finalmente lo lograste. El chino volvió a través tuyo y estoy seguro que desde donde está te aplaude y te lo agradece".

En esa misma línea, la influencia de Raffo en las decisiones políticas de la mandataria también fue detallada por el periodista Juan Carlos Tafur en diversos medios.

Según Tafur, tras registrarse una caída de veinte puntos de aprobación en las encuestas de Ipsos y Datum, Keiko Fujimori llamó a Raffo para pedirle consejos y este le recomendó asumir una postura más apegada a la de su padre.

"La gente no te ha elegido por ti, ha votado por Alberto Fujimori. Entonces, tienes que parecerte a él, en el sentido de que a Alberto Fujimori lo recuerdan como a alguien de mano dura, enérgico, firme, y a ti en este primer periodo se te ha notado todo lo contrario", señaló vía El Foco.

De acuerdo con lo que manifestó Tafur, la mandataria le dio la razón y modificó su estilo de gobierno a partir de ese momento a uno más autoritario.

De la publicidad a la política

Raffo es publicista de profesión y antes de incursionar en la política, fue asesor de imagen de Alberto Fujimori. Estuvo a cargo de la estrategia comunicacional de sus campañas presidenciales.

En el año 2006, Raffo postuló al Parlamento por la agrupación fujimorista Alianza por el Futuro e ingresó al Congreso en representación de Lima y ejerció funciones desde el 27 de julio de 2006 hasta el 26 de julio de 2011.

Durante su gestión, actuó como uno de los principales voceros e intentó postular a la reelección en 2011 con el partido Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori, pero renunció a su candidatura en medio de cuestionamientos y denuncias públicas.

Condenas judiciales y antecedentes por corrupción

El historial judicial de Raffo incluye sentencias por delitos contra la administración pública. El Poder Judicial lo halló culpable de peculado tras comprobarse que recibió dinero ilícito de Vladimiro Montesinos para financiar la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori en el año 2000.

En 2012, un juzgado le impuso tres años de prisión suspendida como cómplice primario de este delito. En 2013, la Corte Suprema elevó la pena a cuatro años de prisión suspendida y fijó una reparación civil.

Asimismo, presenta otros hechos cuestionados, como el caso de los Petroaudios en 2008, cuando integró como miembro titular la comisión del Congreso que investigó las irregularidades en la concesión de lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum.

Dos días antes de que ese grupo interrogara al exministro aprista Rómulo León Alegría en el penal San Jorge, Raffo acudió un sábado a solas y sin avisar a sus colegas para reunirse con él durante veinticinco minutos, encuentro que calificó como un error.

Además, en 2012, la Procuraduría solicitó juzgarlo por el delito de violación de secreto de Estado al difundir material audiovisual de reuniones reservadas del Consejo de Defensa Nacional durante el conflicto del Alto Cenepa en 1995.

A pesar de ese historial de procesos y cuestionamientos y sin figurar en la planilla del Estado ni rendir cuentas como funcionario público, Carlos Raffo mantiene hoy un doble papel entre sus asesorías privadas para capitales chinos y su influencia directa en las decisiones políticas de Palacio de Gobierno.