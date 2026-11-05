Chofer quedó atrapado durante 3 horas tras intentar cruzar bypass inundado por las lluvias en VES: “No sabía qué hacer” A pesar de sus intentos de pedir ayuda a amigos, fue un vecino quien rescató al conductor tras ver la situación en televisión, utilizando un remolque de su taller para sacar la furgoneta.

Las inundaciones en Villa El Salvador dejaron atrapado a un conductor en su furgoneta durante tres horas.

Las inundaciones en Villa El Salvador dejaron atrapado a un conductor en su furgoneta durante tres horas. Foto: composición LR

Las inundaciones registradas en Villa El Salvador durante la mañana de este jueves 5 de noviembre dejaron a un conductor sin posibilidad de continuar su recorrido por el bypass de la avenida El Sol. El chofer, identificado como Erwin Luces, permaneció cerca de tres horas con su furgoneta en medio del agua acumulada, luego de intentar atravesar un tramo afectado por las intensas precipitaciones.

Aunque intentó comunicarse con sus amistades para pedir ayuda, ninguna logró llegar a tiempo. El rescate fue posible gracias a un vecino que vio las imágenes de lo ocurrido durante una transmisión televisiva y decidió acudir con un vehículo equipado para realizar labores de remolque.

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Chofer contactó a su familia tras quedarse atorado en bypass

Erwin Luces contó que llegó al sector alrededor de las 9:40 a. m. y, al encontrarse con la acumulación de agua, intentó atravesar el cruce, pero no logró completar el recorrido debido al elevado nivel de la inundación. Su furgoneta quedó inmovilizada y tuvo que esperar cerca de tres horas hasta encontrar una alternativa para retirar el vehículo de la zona afectada.

Ante la incertidumbre por el tiempo que tomaría el rescate, envió un mensaje a sus familiares para tranquilizarlos y comunicarles lo que estaba sucediendo.

“No llegué a cruzar. Estuve como tres horas ahí atorado. He llamado a mis amistades pero están lejos y no podían llegar a tiempo. Yo trasladaba fierros a tapicería. ”, explicó en una entrevista a Latina Noticias.

El chofer, que transportaba materiales, envió mensajes a sus familiares mientras aguardaba ayuda.

Vecino utilizó un remolque de su taller para rescatar la furgoneta atrapada por el agua

La solución llegó cuando Miguel, un vecino de la zona, reconoció la situación a través de las imágenes difundidas por televisión. El ciudadano decidió intervenir ya que contaba con un remolque que utilizaba habitualmente en su taller para trasladar vehículos que sufrían algún desperfecto.

El equipo no era una grúa de gran capacidad, sino un mecanismo destinado a remolques menores. No obstante, resultó suficiente para sacar la furgoneta del sector inundado. Después de completar la maniobra, ambos conductores se encontraron fuera de peligro y expresaron su agradecimiento con un apretón de manos.

“Alcancé a verlo. Vi que un camión pasó y le echó agua, así que dije: ‘vamos a ayudarlo’. Prendí mi carro y vine, como tenía todo en mi maletera puede ayudarlo”, señaló.