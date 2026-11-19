Los internos descendieron de un tercer piso del predio con ayuda de una sábana.

Los internos descendieron de un tercer piso del predio con ayuda de una sábana.

Cuatro internos escaparon durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre del centro de rehabilitación Ministerio Restaurando Vidas para Jehová Jireh, ubicado en el sector de Zapallal, en el distrito de Puente Piedra. Durante la fuga, los hombres terminaron cayendo sobre el techo de una vivienda aledaña, cuya estructura de eternit cedió por el impacto y dejó herida a una vecina.

El incidente ocurrió en la calle Sarita Colonia, donde los cuatro sujetos utilizaron una sábana amarrada para descender desde el tercer piso del establecimiento. Sin embargo, al llegar a la vivienda contigua, rompieron el techo y provocaron que una de las residentes resultara lesionada.

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Vecina fue trasladada al hospital tras caída de internos

Tras lo ocurrido, paramédicos de la Municipalidad de Puente Piedra acudieron a la zona para atender a la mujer afectada. El personal de salud logró estabilizarla en el lugar y posteriormente la trasladó al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde recibiría atención médica.

Los vecinos de la calle Sarita Colonia manifestaron su preocupación por lo sucedido y expresaron temor ante la posibilidad de que se repitan situaciones similares. Asimismo, cuestionaron la falta de respaldo de las autoridades frente a los problemas que, según señalaron, genera el funcionamiento del establecimiento en el sector.

Policía y municipio llegaron al lugar tras la fuga

Horas después del escape, efectivos de la Policía Nacional llegaron a la vivienda afectada. No obstante, de acuerdo con el reporte, los agentes únicamente fotografiaron los daños ocasionados en el inmueble y elaboraron un documento de ocurrencia policial.

También acudieron funcionarios de la Gerencia de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Puente Piedra, quienes dejaron una notificación a uno de los presuntos internos del centro de rehabilitación.

Por su parte, representantes del establecimiento Ministerio Restaurando Vidas para Jehová Jireh señalaron que su director no brindaría declaraciones sobre la fuga. Sin embargo, al ser consultados por los servicios que ofrecen, informaron cuánto cobran por internar a un familiar y aseguraron que cuentan con medidas para prevenir nuevos intentos de escape.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de Zapallal, quienes temen que la falta de medidas de seguridad y fiscalización termine ocasionando nuevos incidentes que pongan en riesgo a las viviendas y familias de la zona.