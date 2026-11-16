Tres jóvenes mueren ahogados en playa de Villa El Salvador: fueron arrastrados por la corriente El trágico incidente se reportó este lunes 16 de noviembre y generó conmoción entre la población local. Los cuerpos fueron ubicados tras un operativo de rescate que contó con el apoyo de helicópteros.

Tres jóvenes fueron hallados sin vida tras ahogarse en la playa Llanavilla, ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Según los primeros reportes, las víctimas habrían sido arrastradas por la corriente marina y no lograron salir del agua.

El trágico incidente se reportó este lunes 16 de noviembre y generó conmoción entre la población local. Algunos videos mostraron a otras personas tratando de auxiliar a las víctimas sin éxito. Por el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos.

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Imágenes captaron a jóvenes rumbo a la playa

Cámaras de seguridad de la zona captaron a los jóvenes cuando se dirigían hacia la playa alrededor de la 1.15 p. m. Los adolescentes vestían short y polos ligeros, y caminaban despreocupados hacia el mar sin imaginar el desenlace fatal de la jornada.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate, que contó con el apoyo de helicópteros para facilitar las labores de ubicación de las víctimas.