Detienen a tres policías acusados de intimidar a una mujer con documentos falsos por supuesto lavado de activos en Amazonas Los agentes, junto con un civil, son investigados por integrar la presunta organización criminal 'Los Buitres de Bagua Grande'. La Fiscalía sostiene que exigieron dinero a una mujer mediante amenazas y documentos fiscales falsificados.

Cuatro detenidos en operativo contra 'Los Buitres de Bagua Grande', incluyendo tres policías en activo y un civil

Cuatro detenidos en operativo contra 'Los Buitres de Bagua Grande', incluyendo tres policías en activo y un civil Foto: Radio Marañon

Tres policías en actividad y un civil fueron detenidos en un operativo contra la presunta organización criminal 'Los Buitres de Bagua Grande', en la provincia de Utcubamba, región Amazonas. Según la investigación fiscal, los implicados habrían utilizado documentos falsificados para hacer creer a una mujer que afrontaba una investigación por lavado de activos y así extorsionarla.

Los intervenidos fueron identificados como Hierman Yulinio Regalado León, Kevin Brandon Díaz Sánchez, Jeyner Torres Rojas y Óscar Carrasco Vásquez. Uno de los agentes fue detenido durante una formación en la comisaría de Bagua Grande.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

El Ministerio Público sostiene que la organización habría operado desde febrero de 2026. A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de extorsión agravada, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Víctima habría entregado casi S/30.000 tras recibir amenazas

De acuerdo con la investigación, los implicados habrían empleado documentos fiscales falsos para convencer a la víctima de que estaba involucrada en un caso de lavado de activos. Bajo esa amenaza, le exigieron dinero para solucionar su supuesto problema judicial.

La mujer habría realizado transferencias bancarias por un total de S/29.997. Sin embargo, las exigencias económicas no habrían terminado allí: la investigación también incluye amenazas por WhatsApp, disparos contra la fachada de su vivienda y nuevos pedidos de dinero que habrían alcanzado los S/40.000.

El Poder Judicial autorizó siete días de detención preliminar, además de allanamientos e incautación de equipos electrónicos. Las autoridades buscan esclarecer la participación de los cuatro detenidos en los hechos y determinar sus responsabilidades. El caso continúa bajo investigación.