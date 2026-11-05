Vecinos de Villa El Salvador cuestionan a Keiko Fujimori tras inundaciones: "¿Para qué vienen si no van a cumplir?" Vecinos de Villa El Salvador criticaron a la presidenta Keiko Fujimori por la falta de acciones para prevenir inundaciones ante el fenómeno El Niño. Este reclamo surge tras la promesa de sistemas de drenaje no cumplida.

Vecinos de Villa El Salvador lamentaron la inacción del Gobierno para frenar las inundaciones del fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR

Vecinos de Villa El Salvador lamentaron la inacción del Gobierno para frenar las inundaciones del fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR

Los vecinos del sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador cuestionaron a la presidenta Keiko Fujimori por la falta de acciones de su Gobierno para prevenir las inundaciones ante el fenómeno El Niño. En declaraciones a la prensa, una vecina, visiblemente afectada y entre lágrimas, relató que las lluvias provocaron daños en los enchufes y diversos artefactos eléctricos de su vivienda. Asimismo, cuestionó a las autoridades por no cumplir los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

"Es la tercera vez que me pasa (la inundación). No funciona nada; es una cosa que nos prometen y nunca cumplen, pero sí los políticos están que se pelean por llenarse los bolsillos, por estar en ese pleito", señaló.

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Recordó que la segunda vez, cuando se inundó su domicilio, las autoridades acudieron a su localidad. "La primera nadie vino. La segunda vez vinieron todos los políticos, toditos; prometieron una cosa y otra cosa. Hasta Keiko vino. Dijo: 'Sí, no me voy a olvidar’, pero se olvidó", lamentó.

"Los perjudicados somos nosotros, el pueblo, que elegimos a nuestras autoridades y, al final, ni siquiera cumplen con nosotros. ¿Para qué vienen si no van a cumplir? ¿Para qué salen? Lo único que salen es para llenarse los bolsillos", acotó.

Vecino de VES: "El drenaje nunca llegó"

Minutos después, otro de los vecinos afectados por los aniegos en su vivienda señaló que Fujimori se comprometió a instalar sistemas de drenaje en la zona; sin embargo, hasta la fecha, las obras no se han concretado.

"Desde la entrada de Villa El Salvador hasta Sedapal viene el huaico, con desagüe, lluvia, con todo, y esta es la esquina donde se empoza porque no tiene drenajes. Keiko, cuando vino, dijo: 'Vamos a hacer lo más rápido posible el drenaje'. El drenaje nunca llegó hasta el día de hoy", expresó.