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Más lluvias en Lima: Senamhi advierte precipitaciones en estos distritos durante los próximos días

Las precipitaciones se presentarán principalmente en la noche y madrugada en distritos del sur, mientras que en zonas del este se esperan lluvias ligeras por la tarde.

El Senamhi advierte sobre lloviznas y lluvias ligeras en Lima Metropolitana y la costa central sur del Perú hasta el viernes 13 de noviembre, debido al aumento de humedad.
El Senamhi advierte sobre lloviznas y lluvias ligeras en Lima Metropolitana y la costa central sur del Perú hasta el viernes 13 de noviembre, debido al aumento de humedad. | Senamhi
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima Metropolitana y otras zonas de la costa central y sur del país registrarán lloviznas y lluvias ligeras durante los próximos días, debido al incremento de la humedad y a las precipitaciones que se vienen presentando en la sierra central y sur.

De acuerdo con el aviso emitido este lunes, las condiciones se mantendrán hasta el viernes 13 de noviembre. En Lima Metropolitana, las lloviznas de ligera intensidad se presentarán principalmente durante la noche y madrugada, con mayor incidencia en los distritos de la zona sur, como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos.

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En tanto, en los distritos ubicados al este de la capital, como Ate, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, se prevén lluvias ligeras durante la tarde y las primeras horas de la noche. El Senamhi explicó que estas precipitaciones están relacionadas con el traslado de humedad desde las zonas altoandinas hacia la costa.

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Lluvias en la sierra de Lima podrían desplazarse hacia la capital

La advertencia se produce mientras se registran precipitaciones en distintas localidades de la sierra de Lima. Este lunes, el Senamhi informó que en Canta se presentan lluvias que continuarán durante las próximas horas y que podrían desplazarse hacia distritos ubicados al norte de Lima Metropolitana.

Asimismo, especialistas de la institución señalaron que las lluvias en la sierra de Lima continuarán hasta el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el aviso meteorológico vigente.

En la provincia de Cañete también se prevén precipitaciones debido a las lluvias registradas en las zonas altas de la región. El Senamhi indicó que actualmente se viene trasladando humedad desde la sierra hacia la zona costera.

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¿Cuánto podría llover en Lima?

Para la costa de Lima se esperan acumulados de entre 0,1 y 2 milímetros por día, mientras que en la costa de Ica se prevén registros de entre 0,1 y 1 milímetro, con valores máximos de hasta 2 milímetros.

En la costa de Arequipa, los acumulados previstos también se ubican entre 0,1 y 1 milímetro por día.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a sus actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y continuar tomando precauciones frente a las precipitaciones.

Por otro lado, las lluvias en localidades de Ica y Huancavelica continuarán durante las próximas horas, según el reporte actualizado difundido por la institución este lunes.

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