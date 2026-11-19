Niño de 2 años muere tras sufrir dos paros durante atención por caries en clínica de Arequipa: familia denuncia negligencia La familia asegura que agotará todas las vías legales para que el caso se esclarezca. Pide saber la verdad: quiénes lo atendieron y qué ocurrió exactamente durante la atención.

Un niño de 2 años murió luego de acudir por una atención odontológica en Arequipa. Sus padres lo llevaron inicialmente a un centro dental en la urbanización Los Guindos, en Cayma, donde presuntamente le habrían detectado caries y les habrían sugerido una cirugía. Para dicho procedimiento, lo derivaron a la Clínica Mall Salud, ubicada dentro del Mall Porongoche, bajo el argumento de que en ese lugar contarían con un equipamiento médico más completo.

El 10 de noviembre, el menor asistió a su cita, pero presentó complicaciones por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Honorio Delgado. Allí permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta el 14 de noviembre, día en que falleció y dejó consternada a toda la familia.

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Según las primeras indagaciones, al menor se le habría aplicado una presunta sobredosis de anestesia durante la curación dental, y esto se señala como la posible causa del desenlace. Esta versión forma parte de la denuncia y deberá ser confirmada con los informes médicos y las investigaciones correspondientes.

La familia, consternada por lo sucedido, indicó que están reuniendo más pruebas para reforzar la denuncia y buscan que los responsables sean sentenciados. Así lo señaló uno de los familiares en conversación con La República, luego de que el último martes 17, lo enterraron por la tarde, y despidieron al pequeño con globos blancos.

La República trató de comunicarse con personal de la clínica Mall Salud, pero no obtuvo respuesta. La Policía continúa realizando las diligencias de ley para determinar responsabilidades y esclarecer lo que pasó con el menor.