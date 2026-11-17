Se viene el último fin de semana largo del 2026: las fechas exactas de diciembre para viajar o descansar sin pedir vacaciones Los trabajadores que laboren durante los feriados de diciembre, sin descanso adicional, tienen derecho a triple pago, de acuerdo al Decreto Legislativo N.º 713, una compensación económica por trabajar en días festivos.

Quienes planean una escapada antes de terminar el año tendrán tres feriados de descanso para tomar en cuenta. El calendario de feriados nacionales de diciembre incluye dos jornadas consecutivas, el martes 8 y miércoles 9, además del viernes 25 , día en que se celebra Navidad. Esta distribución permitirá organizar distintos planes sin tener que descontar días del periodo vacacional.

La ubicación de estas fechas en el calendario también ofrece una oportunidad para quienes trabajan durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, no todos podrán dejar sus labores durante los feriados. Para esos casos, la legislación peruana contempla condiciones específicas de remuneración y descanso compensatorio, que determinan cuánto debe recibir una persona si trabaja en una jornada festiva.

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Diciembre tendrá dos feriados consecutivos y un fin de semana largo por Navidad

La primera posibilidad de descanso llegará con dos celebraciones que se ubican una después de otra. El martes 8 de diciembre se conmemora la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 corresponde al aniversario de la Batalla de Ayacucho. Al ser feriados nacionales, ambas fechas permiten suspender las actividades laborales sin que el trabajador tenga que solicitar vacaciones. Su reconocimiento está contemplado en el Decreto Legislativo N.° 713.

La siguiente fecha importante será el viernes 25 de diciembre, por Navidad. Al quedar junto al sábado 26 y domingo 27, este feriado conformará el último fin de semana largo del 2026. Así, quienes tengan disponibilidad podrán aprovechar tres días seguidos para viajar, visitar a sus familiares o realizar actividades fuera de su rutina habitual. Los descansos corresponden a feriados remunerados, por lo que no se exige recuperar las horas que normalmente se trabajarían durante esas jornadas.

¿Qué trabajadores recibirán triple pago si laboran durante los feriados de diciembre?

No todos los trabajadores tendrán la posibilidad de dejar sus puestos durante estas fechas. En el sector privado, quienes deban trabajar el 8, 9 o 25 de diciembre y no reciban otro día libre a cambio tienen derecho a una compensación económica especial. El artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 713 establece que deben recibir el pago por el feriado, la remuneración por la jornada efectivamente realizada y una sobretasa equivalente al 100% de esta última. Por ejemplo, para una jornada valorizada en S/100, el monto total asciende a S/300.

La situación cambia cuando el empleador concede un descanso sustitutorio en otra fecha: en ese escenario no corresponde añadir la sobretasa por el feriado trabajado. Si la empresa no respeta el descanso remunerado o el pago establecido, el trabajador puede acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Esta entidad considera muy grave el incumplimiento de las disposiciones sobre feriados y aplica sanciones que varían según el tamaño de la empresa y la cantidad de empleados afectados, con multas que pueden superar los S/240.000.