La medida regirá en los colegios públicos de la región de Tumbes.

La medida regirá en los colegios públicos de la región de Tumbes.

La Dirección Regional de Educación (DRE) de Tumbes confirmó el adelanto del cierre del año escolar 2026 para este viernes 20 de noviembre, debido al riesgo que representan las lluvias de fuerte y extrema intensidad asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca proteger la integridad de los escolares ante la posible intensificación de las precipitaciones en esta región del norte del país.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución N.° 005-2026-GRT-DRET-DGP-D y comprende a cerca de 700 instituciones educativas públicas, donde estudian más de 70.000 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria.

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La decisión se tomó ante las dificultades que enfrentan diversas comunidades para trasladarse a sus centros educativos. En los últimos días, escolares de localidades como Casitas, Bigotes y El Limón tuvieron que cruzar quebradas con fuertes caudales para asistir a sus últimas jornadas de clases, pese al peligro generado por las precipitaciones.

Colegios privados de Tumbes mantendrán clases hasta diciembre

A diferencia de las instituciones públicas, la mayoría de colegios privados de Tumbes mantendrá su calendario escolar y culminará las actividades académicas el próximo 4 de diciembre. Así lo señalaron directores de estos centros educativos, quienes indicaron que esta fecha fue acordada por la mayoría de instituciones particulares.

Mientras tanto, las autoridades educativas y los organismos involucrados vienen adoptando medidas preventivas para reducir los riesgos ante posibles inundaciones y emergencias ocasionadas por las lluvias.

PAE supervisa entrega de desayunos escolares ante lluvias

En paralelo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), supervisó el cumplimiento de la distribución de alimentos destinados a los desayunos escolares en 369 instituciones educativas públicas de Tumbes.

Este servicio beneficia a cerca de 38.000 niños y niñas de inicial y primaria. La supervisión busca garantizar que los estudiantes reciban sus alimentos pese a las condiciones climáticas que afectan a la región.

Asimismo, se desarrollan reuniones de capacitación dirigidas a padres de familia y docentes para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y otras emergencias provocadas por las precipitaciones.