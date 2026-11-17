Paro de 72 horas: transportistas de carga pesada bloquean carreteras por alza de combustible La protesta cumple su segundo día este 17 de noviembre y mantiene interrumpido el tránsito en varios tramos de Huánuco, principalmente en Yanag, Las Pampas, Tomaykichua y La Esperanza. También se reportan bloqueos en San Martín, Áncash, Junín y Huancavelica, mientras los gremios cuestionan el alza del diésel y la falta de soluciones del Gobierno.

Los gremios de transportistas demandan soluciones al alza del precio del diésel que, denuncian, se ha duplicado en los últimos meses.

Los gremios de transportistas demandan soluciones al alza del precio del diésel que, denuncian, se ha duplicado en los últimos meses. Foto: difusión

El paro nacional de transportistas de carga pesada cumple su segundo día este martes 17 de noviembre, con bloqueos en distintos puntos del país y una mayor concentración de manifestantes en Huánuco. En esta región, los gremios mantienen interrumpidos varios tramos de la Carretera Central, lo que impide el tránsito vehicular en ambos sentidos y afecta la conexión terrestre con Lima, Tingo María y Pasco.

Los puntos más críticos se encuentran en Yanag, Las Pampas, Tomaykichua y La Esperanza. También se reportaron cierres en los puentes Huancachupa, Arpa y Señor de Burgos, así como en los sectores de Ambo y Rancho. En Salcachupán, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, manifestantes bloquearon la vía hacia Pasco. Para impedir el paso de vehículos, utilizaron piedras y llantas, algunas de las cuales fueron incendiadas.

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La medida de fuerza, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP) del 16 al 18 de noviembre, responde al incremento del precio de los combustibles, principalmente del diésel. Los transportistas advierten que el encarecimiento del combustible elevó sus costos operativos y compromete la rentabilidad del servicio de carga.

Bloqueos afectan transporte y actividades educativas en Huánuco

Las interrupciones dejaron vehículos varados y dificultaron el desplazamiento de pasajeros y mercancías. Según Tu Diario, la Policía recibió reportes sobre los cierres a través de la Central 105, pero no logró atender todos los puntos debido a la falta de efectivos disponibles. Parte del contingente policial había viajado a Pucallpa para brindar seguridad durante la visita del papa León XIV y recién retornaba a Huánuco.

La paralización también afectó las actividades educativas y comerciales. Ante las dificultades de desplazamiento, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huánuco exhortó a los directores de los colegios a adoptar medidas preventivas y evaluar las condiciones de seguridad para estudiantes y docentes. La entidad precisó que, si las circunstancias impiden el desarrollo regular de las clases, las horas perdidas deberán recuperarse presencialmente durante diciembre, previa coordinación y reprogramación.

Por su parte, el Distrito Fiscal de Huánuco informó que los fiscales de Prevención del Delito monitorean las zonas asignadas para supervisar el desarrollo de las movilizaciones.

A estas restricciones se sumaron denuncias de algunos transportistas sobre presuntos cobros de cupos a motociclistas y conductores de trimóviles para permitirles circular por los sectores bloqueados. Hasta el momento, no se ha informado de una confirmación oficial sobre estas acusaciones.

Otras regiones también registran bloqueos y movilizaciones

En Áncash, el paro de transportistas de carga pesada comenzó el lunes 16 de noviembre con bloqueos en la provincia de Casma. La interrupción del tránsito dejó varados a decenas de ómnibus interprovinciales y camiones de carga. Casma y Chimbote concentran los principales puntos de protesta en la costa de esta región.

Los gremios reclaman, además de una solución al incremento de los combustibles, tarifas justas para el servicio de flete y una fiscalización efectiva de los pesos y medidas de los vehículos de carga.

En Huancavelica, comerciantes y docentes se sumaron a una paralización regional contra el aumento del precio de los combustibles y de los productos de primera necesidad. Los manifestantes realizaron movilizaciones por las calles y bloquearon la vía Huancavelica-Huancayo. El mercado de abastos y varios establecimientos comerciales cerraron sus puertas, aunque las instituciones públicas continuaron sus labores con normalidad.

En Junín también se reportaron intervenciones policiales para liberar algunos tramos de la Carretera Central, entre ellos sectores de la ruta hacia Lima, a la altura de Ambo. Durante las operaciones se registraron enfrentamientos entre agentes y manifestantes que reclamaban atención del Estado, entre ellos transportistas que cuestionan el alza de los combustibles.

Sin embargo, en esta región también se desarrolla una protesta independiente. Desde la madrugada del lunes 16, ocho comunidades campesinas del valle de Yanamarca iniciaron un paro indefinido y bloquearon el puente Stuart, en Jauja, así como la carretera Jauja-Tarma, con piedras y árboles. Los comuneros exigen al Gobierno Regional de Junín que cumpla los compromisos y concluya obras pendientes, entre ellas la carretera de acceso al distrito de Marco.

En San Martín, pobladores del distrito turístico de Sauce, provincia de San Martín, bloquearon con montículos de tierra la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del ingreso a Cabo Leveau. Su reclamo no está relacionado con el precio de los combustibles: exigen al Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas que aseguren el presupuesto para continuar la construcción de un puente sobre el río Huallaga y la vía de acceso a su localidad durante 2027. El cierre generó largas filas de vehículos a ambos lados de la carretera.

En Piura, el lunes 16 se registró un bloqueo temporal en el ingreso a Sullana, donde camiones y tráileres interrumpieron el tránsito durante aproximadamente 20 minutos. La vía quedó liberada luego de que los transportistas dialogaran con la Policía.

Transportistas cuestionan subsidio y exigen medidas frente al alza del diésel

El incremento del precio del combustible constituye el principal reclamo de la CGTCP. Según la organización, el galón de diésel pasó de costar aproximadamente S/13 en febrero a entre S/26 y S/30 en distintas zonas del país.

Martín Ojeda, vocero del gremio, sostuvo que el aumento elevó los gastos operativos hasta representar el 50% de las ganancias por flete, frente al 35% que significaban anteriormente. El dirigente advirtió que las empresas enfrentan dificultades para sostener sus actividades, mientras las tarifas de transporte no han aumentado en la misma proporción.

La dirigencia ratificó el paro pese a la reunión que sostuvo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini. Según Ojeda, el encuentro no produjo acuerdos concretos y las propuestas del Ejecutivo no ofrecen garantías suficientes para atender las demandas del sector.

El vocero también cuestionó el subsidio de aproximadamente S/500 millones anunciado por el Gobierno, al considerar que no cuenta con una partida presupuestal que asegure su aplicación. En una entrevista con Evidencia.pe, afirmó que, de cerca de 19.000 expedientes presentados para acceder al beneficio, solo 1.700 habrían resultado favorecidos.

En otra declaración, el dirigente sostuvo que, de los 80.000 camioneros y 10.000 transportistas interprovinciales que integran el universo señalado por la Coordinadora, solo 5.000 habrían recibido el subsidio.

Ante esta situación, los transportistas plantean ampliar el presupuesto destinado al beneficio y establecer un fondo de estabilización que permita reducir y mantener estable el precio de los combustibles. Mientras tanto, el paro continuará hasta el miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con la convocatoria nacional.