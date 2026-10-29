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Policía incauta más de US$ 439.000 ocultos bajo el asiento de un auto en operativo en Tacna: portador no justificó su origen

El hallazgo se dio gracias a un agente canino K9, que alertó sobre la mochila. Ahora, la Fiscalía investiga la procedencia del dinero intervenido en el operativo.

La Policía de Tacna incautó US$ 439.100 durante el operativo Nazca-Sur, tras encontrar el dinero oculto en un vehículo y debajo del asiento trasero.
La Policía de Tacna incautó US$ 439.100 durante el operativo Nazca-Sur, tras encontrar el dinero oculto en un vehículo y debajo del asiento trasero.Foto: Radio Uno/Composición LR
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La Policía incautó US$439.100 durante el operativo Nazca-Sur, en Tacna, luego de encontrar el dinero oculto en un vehículo. El efectivo estaba debajo del asiento posterior y dentro de una mochila que llamó la atención de un agente canino K9 durante la intervención.

El conductor afirmó que el dinero no le pertenecía y que únicamente lo trasladaba con destino a la ciudad de Tacna. Ante la falta de una explicación sobre la procedencia del monto, la Fiscalía dispuso la incautación del efectivo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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Tacna: Fiscalía incauta dinero cuyo origen no pudo justificar el conductor

El hallazgo se produjo durante las acciones de control del operativo Nazca-Sur. La alerta del agente canino permitió identificar una mochila en la que se encontraba parte del dinero, mientras que el resto estaba escondido debajo del asiento posterior del automóvil intervenido.

Tras el descubrimiento, las autoridades incautaron los US$439.100 para investigar su procedencia. El conductor sostuvo que solo cumplía con trasladar el efectivo hacia Tacna y negó ser su propietario. La Fiscalía quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer el origen del dinero.

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