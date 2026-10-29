Policía incauta más de US$ 439.000 ocultos bajo el asiento de un auto en operativo en Tacna: portador no justificó su origen
El hallazgo se dio gracias a un agente canino K9, que alertó sobre la mochila. Ahora, la Fiscalía investiga la procedencia del dinero intervenido en el operativo.
La Policía incautó US$439.100 durante el operativo Nazca-Sur, en Tacna, luego de encontrar el dinero oculto en un vehículo. El efectivo estaba debajo del asiento posterior y dentro de una mochila que llamó la atención de un agente canino K9 durante la intervención.
El conductor afirmó que el dinero no le pertenecía y que únicamente lo trasladaba con destino a la ciudad de Tacna. Ante la falta de una explicación sobre la procedencia del monto, la Fiscalía dispuso la incautación del efectivo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
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Tacna: Fiscalía incauta dinero cuyo origen no pudo justificar el conductor
El hallazgo se produjo durante las acciones de control del operativo Nazca-Sur. La alerta del agente canino permitió identificar una mochila en la que se encontraba parte del dinero, mientras que el resto estaba escondido debajo del asiento posterior del automóvil intervenido.
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Tras el descubrimiento, las autoridades incautaron los US$439.100 para investigar su procedencia. El conductor sostuvo que solo cumplía con trasladar el efectivo hacia Tacna y negó ser su propietario. La Fiscalía quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer el origen del dinero.