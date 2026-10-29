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Política

Denuncian constitucionalmente a Rospigliosi por presionar a jueces que inaplicaron leyes de impunidad

Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Jaime Quito lo acusan de infringir la Constitución con siete denuncias ante la JNJ y de amenazar con “barrer” al Poder Judicial. De ser sancionado, podría ser suspendido e inhabilitado hasta por 10 años.

Denuncian constitucionalmente a Rospigliosi por presionar a jueces que inaplicaron leyes de impunidad
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La senadora Mirtha Vásquez junto con la diputada Indira Huilca (Ahora Nación) y el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú), presentaron una denuncia constitucional contra el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. Lo acusan de infringir la Constitución al denunciar y amenazar a jueces que aplicaron el control difuso e inaplicaron las normas de prescripción y amnistía de delitos de lesa humanidad.

Según la denuncia, el expresidente del Congreso habría presentado hasta siete denuncias disciplinarias contra magistrados entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Entre los denunciados figuran Concepción Carhuancho, Chávez Tamariz y Cano López. Las infracciones atribuidas podrían derivar en su suspensión inmediata y en su inhabilitación por hasta 10 años para ejercer la función pública.

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Denuncia constitucional contra Rospigliosi

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Cabe mencionar que la Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento disciplinario de destitución contra el juez Chávez Tamariz por inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad. El magistrado Concepción Carhuancho fue suspendido seis meses en junio, tras las acusaciones de Rospigliosi y del congresista Montoya.

El documento también cita los mensajes del senador en redes sociales. El 30 de enero, Rospigliosi escribió en X que no basta con reformar el sistema judicial, sino que hay que barrerlo. Lo hizo en alusión a la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria, que no aplicó la ley de prescripción en el proceso por la masacre de Cayara, en Ayacucho. Para los denunciantes, estas amenazas vulneran el artículo 43 de la Constitución, que establece la separación de poderes.

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