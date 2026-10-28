Condenan a tres policías por cobrar coimas de hasta S/2.000 para modificar informes de accidentes y actas de intervención
Los agentes recibieron cinco años de prisión suspendida por pedir dinero para alterar documentos policiales o evitar multas. Un ciudadano también fue sentenciado por entregar S/1.000 para modificar un acta en la Depincri Ventanilla.
El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste obtuvo tres sentencias mediante terminación anticipada contra tres efectivos de la Policía Nacional y un ciudadano por los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho activo en el ámbito policial.
La investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial Sandra Janeth Iparraguirre Salcedo, bajo la dirección de la fiscal María del Rosario Angles Pérez, permitió establecer tres casos en los que los policías solicitaron o recibieron dinero para modificar documentos oficiales o evitar sanciones de tránsito.
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Coimas para alterar informes y actas policiales
El suboficial de tercera PNP Jesús Jorge fue condenado a cinco años de prisión suspendida, cuatro años de inhabilitación para el servicio público y S/4.000 de reparación civil. Como instructor en la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Norte, solicitó S/2.000 a un conductor para modificar el informe policial de un accidente fatal ocurrido en la Panamericana Norte y evitar que le impusieran papeletas.
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El efectivo fue capturado en flagrancia durante un operativo, luego de recibir un primer pago de S/300 en billetes fotocopiados e impregnados con reactivo fluorescente.
Por su parte, el suboficial de segunda PNP Fernando Oberti recibió cinco años de prisión suspendida, cinco años de inhabilitación y S/5.000 de reparación civil. El agente cobró S/1.000 al padre de un detenido en la Depincri Ventanilla a cambio de alterar el acta de intervención y consignar que la droga incautada había sido hallada en el suelo, y no en poder del intervenido.
El ciudadano que entregó el dinero también fue sentenciado como coautor a tres años y cuatro meses de pena suspendida y al pago de S/2.000 de reparación civil.
Policía exigió dinero para evitar papeletas
El tercer caso involucra al suboficial de tercera PNP Félix Purilla, condenado a cinco años de prisión suspendida, cuatro años y dos meses de inhabilitación y S/4.000 de reparación civil. El agente intervino a un motociclista en la Panamericana Norte y le exigió S/200 bajo amenaza de imponerle varias papeletas por cruzar la luz roja y circular con el SOAT vencido.
El dinero fue transferido mediante una billetera digital perteneciente a un tercero, cuyo uso fue indicado por el policía.