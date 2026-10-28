Atacan a balazos bus de El Rápido y chofer resulta herido en la avenida Universitaria en Cercado de Lima
El incidente ocurrió en el cruce de avenida Universitaria con avenida Materiales, donde desconocidos abrieron fuego contra la unidad.
La violencia no cesa en la capital. Un nuevo ataque armado contra un chofer de la empresa de transportes El Rápido se reportó en el cruce de la avenida Universitaria con avenida Materiales, en Cercado de Lima. De acuerdo con los testigos, sujetos desconocidos abrieron fuego contra la unidad en plena ruta, dejando al conductor herido. Hasta el momento, se desconoce el estado de la víctima.
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