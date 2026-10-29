Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 El duelo más atractivo de la jornada 14 del Torneo Clausura lo protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Lima. Este duelo tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la derrota por 3-1 ante Cusco FC, los dirigidos por Roberto Mosquera reciben a Alianza Lima en el partido más atractivo de la jornada en el Clausura. Por el lado del cuadro íntimo, ganó de manera agónica por 1-0 ante CD Moquegua, manteniendo sus chances de seguir peleando por el primer lugar de la tabla. Ambos equipos se encuentran con el mismo puntaje y este duelo podría definir cuál de los dos se mantiene en carrera.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Alianza Lima

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputará este jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs Alianza Lima

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: posibles formaciones

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos.

Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos. Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gentile, Chávez, Gaibor, Vélez; Castillo y Girotti.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas dan como ligero favorito a Sporting Cristal sobre Alianza Lima.

Betsson: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,15), gana Alianza Lima (2,75)

Betano: gana Sporting Cristal (2,47), empate (3,35), gana Alianza Lima (2,82)

Caliente: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,40), gana Alianza Lima (2,84)

Bet365: gana Sporting Cristal (2,35), empate (3,25), gana Alianza Lima (2,88)

1XBet: gana Sporting Cristal (2,38), empate (3,34), gana Alianza Lima (2,73)

Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,20), gana Alianza Lima (2,80).

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