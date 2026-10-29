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Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El duelo más atractivo de la jornada 14 del Torneo Clausura lo protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Lima. Este duelo tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/Alianza Lima/composición LR
Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/Alianza Lima/composición LR
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Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO juegan HOY jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la derrota por 3-1 ante Cusco FC, los dirigidos por Roberto Mosquera reciben a Alianza Lima en el partido más atractivo de la jornada en el Clausura. Por el lado del cuadro íntimo, ganó de manera agónica por 1-0 ante CD Moquegua, manteniendo sus chances de seguir peleando por el primer lugar de la tabla. Ambos equipos se encuentran con el mismo puntaje y este duelo podría definir cuál de los dos se mantiene en carrera.

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Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Alianza Lima

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputará este jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs Alianza Lima

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

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Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima: posibles formaciones

  • Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos.
  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gentile, Chávez, Gaibor, Vélez; Castillo y Girotti.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Alianza Lima

Las principales casas de apuestas dan como ligero favorito a Sporting Cristal sobre Alianza Lima.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,15), gana Alianza Lima (2,75)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,47), empate (3,35), gana Alianza Lima (2,82)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,40), gana Alianza Lima (2,84)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,35), empate (3,25), gana Alianza Lima (2,88)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,38), empate (3,34), gana Alianza Lima (2,73)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,20), gana Alianza Lima (2,80).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Cusco 3-1 Sporting Cristal | 24.10.26
  • Sporting Cristal 4-2 Comerciantes Unidos | 18.10.26
  • UTC 0-1 Sporting Cristal | 11.10.26
  • Sporting Cristal 5-0 ADT | 1.10.26
  • ADT 0-1 Sporting Cristal | 27.09.26

Últimos partidos de Alianza Lima

  • CD Moquegua 0-1 Alianza Lima | 25.10.26
  • Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | 18.10.26
  • Cusco 1-2 Alianza Lima | 11.10.26
  • Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26

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