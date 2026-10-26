UNI ofrece más de 80 cursos virtuales gratuitos: aprende sobre IA, ciberseguridad y análisis de datos

Una nueva oportunidad para aprender en línea y sin costo. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece más de 80 cursos virtuales gratuitos como parte de la Undécima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT). La iniciativa busca ampliar las oportunidades de capacitación tecnológica para participantes de distintas regiones del Perú.

El programa está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos, así como a trabajadores del sector público que dispongan de un correo institucional activo. Las sesiones se realizarán en vivo y los participantes podrán consultar grabaciones de las clases como apoyo a su aprendizaje. Revisa la oferta educativa y los plazos para matricularte en esta nota.

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Cursos gratis en la UNI: desde IA hasta comunicación digital

La programación de la UNI comprende áreas como inteligencia artificial, ciencia y análisis de datos, programación, ciberseguridad, desarrollo de software y servicios en la nube. También incluye gestión de proyectos, diseño asistido por computadora, metodología BIM, automatización de procesos, aprendizaje automático, normas ISO, experiencia de usuario y comunicación digital.

La institución precisó que el acceso a los cursos no tiene ningún costo. Quienes deseen acreditar su formación podrán solicitar, de manera opcional, un certificado con aval de la UNI, sujeto al pago de S/ 50 por curso.

Matrícula disponible hasta el 2 de noviembre

El periodo de matrícula se desarrollará del 15 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Este último día está previsto el inicio de clases. Los detalles de la oferta académica y el procedimiento de inscripción se encuentran disponibles en este enlace.

Para recibir orientación, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: pit@uni.edu.pe

Teléfono fijo UNI: 4811070 (Anexos 7041 · 7047 · 7042 · 7018 · 7030 · 7043)

Teléfono fijo PIT: 4811065

Para más información, también puedes visitar la página de Facebook de cursos gratis de la UNI.