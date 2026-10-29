El ataque a balazos contra Jorge Luis Cueva (35), un conductor de la empresa de transporte Lipetsa conocida como El Triángulo, no solo puso en riesgo su vida, sino que también amenaza con dejarlo sin volver a caminar. El chofer se encuentra internado tras recibir un disparo que se alojó en su columna y, según sus familiares, deberá permanecer hospitalizado durante aproximadamente cinco meses. Mientras los médicos luchan por estabilizarlo, sus seres queridos exigen justicia y piden apoyo económico para afrontar su recuperación.

Los familiares del conductor brindaron su testimonio en una transmisión en vivo de Latina, donde contaron la gravedad de su estado de salud y el difícil momento que atraviesan. De acuerdo con su versión, la bala comprometió su columna y se encuentra alojada en la médula ósea, por lo que el pronóstico sobre su movilidad es preocupante.

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La víctima, quien es el principal sustento de su hogar, se hacía cargo de su familia y también de su madre. Ahora, además de la incertidumbre por su recuperación, sus seres queridos deben enfrentar los gastos que implica su prolongada hospitalización.

"Su estado es delicado. Sus pulmones siguen sangrando. Lo que están tratando los médicos es pararle el sangrado. Sobre la columna, la bala ya está localizada en la médula ósea. Él llegó sin movimiento de la cintura para abajo. Ya no hay operación", manifestó uno de sus familiares.

Chofer habría intentado proteger a sus pasajeros antes de ser baleado

Según el testimonio de personas que presenciaron los hechos, el conductor habría advertido que lo estaban siguiendo antes del ataque. Ante la sospecha de que podía ser víctima de un atentado, habría alertado a los pasajeros para que se desplazaran hacia la parte posterior del vehículo, mientras él intentaba realizar maniobras para esquivar los disparos.

Pese a sus intentos por evitar las balas, los atacantes habrían realizado alrededor de seis disparos contra la unidad. Aunque el conductor recibió solo uno de ellos, el proyectil le provocó lesiones de extrema gravedad y terminó alojado en su columna.

"Él se dio cuenta de que lo seguían. Los pasajeros dijeron que él pidió que se sentaran al fondo y se tiraron al piso (…) fueron seis u ocho impactos de bala y solo uno le ha caído. Él ha hecho maniobras para esquivar todas las balas", precisó la familia.

Sus pulmones siguen sangrando y su familia teme por su recuperación

La situación médica del trabajador continúa siendo delicada. Sus familiares señalaron que el proyectil también habría comprometido sus pulmones y que estos continúan sangrando. Según relataron, el personal médico lucha por controlar la hemorragia y estabilizarlo.

La posibilidad de que el conductor no vuelva a caminar ha golpeado a sus seres queridos, quienes esperan que pueda superar las complicaciones y recibir el tratamiento necesario. De acuerdo con lo señalado por la familia, el proceso de recuperación podría mantenerlo hospitalizado durante cinco meses.

La familia hizo un llamado a las autoridades para que el ataque no quede impune y se identifique a los responsables. Asimismo, pidió solidaridad a la ciudadanía para afrontar esta emergencia, pues el hombre que antes sostenía económicamente a su hogar ahora necesita ayuda para luchar por su salud.

Las personas que deseen colaborar con el conductor y sus familiares pueden comunicarse al número 927 381 710, habilitado para brindar información sobre el apoyo que requiere durante su recuperación.

Mientras permanece internado, sus seres queridos esperan que pueda salir adelante y reclaman justicia por un ataque que, según su testimonio, cambió por completo la vida del trabajador y de toda su familia.